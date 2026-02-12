उर्वशी रौतेला को मिल गया उनका वैलेंटाइन, 24 कैरेट सोने के होटल से शेयर किया वीडियो, जानें कितनी है नेटवर्थ

दुबई ने ग्लैमर, रोमांस और बेमिसाल शानो-शौकत से भरी एक यादगार रात देखी, जब बॉलीवुड की दिवा उर्वशी रौतेला और ग्लोबल म्यूजिक सेंसेशन एपी ढिल्लों ने कथित तौर पर साथ में वेलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जिसे अभिनेत्री के जन्मदिन के जश्न के साथ खास बना दिया गया. यह भव्य सेलिब्रेशन हुआ दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित होटलों में से एक, बुर्ज अल अरब में. अपनी पाल के आकार की अनोखी बनावट और अल्ट्रा-लग्जरी अनुभवों के लिए मशहूर बुर्ज अल अरब इस खास शाम का शानदार गवाह बना. बताया जा रहा है कि दोनों ने 24 कैरेट असली सोने से सजे प्रेसीडेंशियल सुइट में ठहरकर इस जश्न को और भी यादगार बनाया, एक ऐसी जगह जो ऐश्वर्य, विशिष्टता और विश्वस्तरीय आतिथ्य का प्रतीक मानी जाती है.

करीबी सूत्रों के अनुसार, यह शाम रोमांस और शालीनता का खूबसूरत संगम थी. सुइट की सुनहरी रोशनी में सब कुछ चमक रहा था, जबकि अरब सागर का मनोरम दृश्य इस पल को और भी स्वप्निल बना रहा था. सफेद गुलाबों से सजी सजावट, पर्सनलाइज्ड डेकोर और खास तौर पर तैयार किया गया गॉरमेट डिनर इस जश्न की शान बढ़ा रहे थे. आधी रात के बाद एक कस्टम-मेड बर्थडे केक के साथ उर्वशी का जन्मदिन खास अंदाज में सेलिब्रेट किया गया. आपको बता दें कि एपी ढिल्लों की नेटवर्थ 83 करोड़ के आसपास है.

रेड कार्पेट पर अपनी दमदार मौजूदगी और ग्लोबल फैन फॉलोइंग के लिए जानी जाने वाली उर्वशी इस दौरान बेहद खूबसूरत और आकर्षक नजर आईं. वहीं, अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके एपी ढिल्लों ने स्टाइलिश लेकिन सादगी भरा लुक अपनाया, जो इस शाम की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था. जैसे ही इस सेलिब्रेशन की झलकियां सोशल मीडिया पर सामने आईं, फैंस के बीच चर्चा और उत्साह बढ़ गया. वेलेंटाइन डे और जन्मदिन का यह संगम, वह भी दुनिया के सबसे शानदार होटलों में से एक में, किसी परीकथा से कम नहीं लगा.

चाहे यह एक भव्य रोमांटिक इशारा हो या दो चर्चित सितारों का खास पल, इतना तय है कि यह जश्न पूरी तरह सिनेमाई अंदाज में मनाया गया. सुनहरी साज-सज्जा, दुबई की जगमगाती स्काईलाइन और दो चर्चित हस्तियों की मौजूदगी ने इस शाम को सुर्खियों में ला दिया. एक ऐसी दुनिया में, जहां प्यार की कहानियां अक्सर खामोशी से लिखी जाती हैं, यह कहानी शुद्ध सोने की चमक में लिखी गई. उर्वशी रौतेला और एपी ढिल्लों ने वेलेंटाइन डे और उनका जन्मदिन मनाया दुनिया के इकलौते 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब के 24 कैरेट शुद्ध सोने की लग्जरी में

