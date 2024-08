स्त्री 2 में वरुण धवन ने 'भेड़िया' बनकर बचाई श्रद्धा की जान, वायरल हुआ वीडियो तो फैंस बोले- अब तक की बेस्ट एंट्री

वरुण धवन को दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया में देखा गया था. इस फिल्म में वरुण धवन और कृति सेनन ने अपनी परफॉरमेंस से लोगों का दिल जीत लिया था. अब स्त्री 2 सिनेमाघरों में लोगों का मनोरंजन कर रही है. इस फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे मंझे हुए कलाकार हैं. फिल्म में वरुण धवन का कैमियो देखने को मिला, जो कि अपने आप में ही कई राज छिपाए हुए है. स्त्री 2 में वरुण धवन का भेड़िया अवतार देखने को मिला, जो चंदेरी के जनार्दन यानी कि अभिषेक बनर्जी से जुड़ा हुआ होता है. फिल्म के क्लाइमैक्स में धमाकेदार तरीके से वरुण धवन की एंट्री ने फैन्स को भी एक्साइटेड कर दिया है.

#VarunDhawan Masss CAMEO in #Stree2 will go down as one of the Best entry that he has done till date 🔥 ... Audience are hooting inside the CINEMA HALLL 🔥🔥🔥



FAAD DIYA SCREEN 🔥🔥🔥🔥@Varun_dvn . @ShraddhaKapoor@RajkummarRao pic.twitter.com/YMVouFuu6Y