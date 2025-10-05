विज्ञापन

उई अम्मा...पर भोजपुरी एक्ट्रेस श्वेता शर्मा ने किया जबरदस्त डांस, फैन्स को तारीफ के लिए नहीं मिल रहे शब्द

श्वेता शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नहीं बल्कि दो वीडियो पोस्ट किए हैं जो कि उनके फैन्स को काफी पसंद आ रहे हैं. दोनों ही वीडियो में उनकी दमदार परफॉर्मेंस की झलक आप देख सकते है.

उई अम्मा पर श्वेता शर्मा ने जमाया रंग
नई दिल्ली:

भोजपुरी इंडस्ट्री में अब डांस और एक्टिंग के अलावा सोशल मीडिया पर भी कलाकारों की खास मौजूदगी देखने को मिलती है. आज के दौर में इंस्टाग्राम फैंस से जुड़ने का एक आसान और मजेदार जरिया बन गया है, जहां कलाकार अपनी जिंदगी के छोटे-छोटे पल, परफॉर्मेंस और खास इवेंट्स की झलकियां फैंस के साथ साझा करते हैं. इस कड़ी में रविवार को भोजपुरी इंडस्ट्री की लोकप्रिय एक्ट्रेस श्वेता शर्मा ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास वीडियो पोस्ट किया. 

पोस्ट ने उनके फैंस के बीच काफी चर्चा बटोरी है. इस वीडियो में श्वेता शर्मा ने अपनी जबरदस्त डांसिंग स्किल्स दिखाते हुए नेहा कक्कड़ के गाने 'एक तो कम जिंदगानी' पर परफॉर्म किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है.

श्वेता शर्मा के इस इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने एक इवेंट में अपनी परफॉर्मेंस का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बड़े ही जोश के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. उनका डांस इतना खूबसूरत और दमदार है कि हर कोई उनके वीडियो को दोबारा जरूर देख रहा है. वीडियो में वह नेहा कक्कड़ और यश नारवेकर के गाने 'एक तो कम जिंदगानी' पर नोरा फतेही की स्टाइल में डांस करती दिख रही हैं. अपने शानदार डांस मूव्स से श्वेता ने स्टेज पर धमाल मचा दिया. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, " 'प्यार दो प्यार लो' पर पावर पैक और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस. स्टेज पर मचा दिया धमाल. प्योर वाइब्स. ऑडियंस ने भरपूर एन्जॉय किया."

बात करते हैं गाने 'एक तो कम जिंदगानी' की, तो इस गाने को नेहा कक्कड़ और यश नारवेकर ने गाया है. वहीं म्यूजिक तनिष्क बागची ने दिया है. यह गाना एक पुराने क्लासिक गीत 'प्यार दो प्यार लो' का रीमिक्स वर्जन है, जो पहले सपना मुखर्जी ने गाया था. बता दें कि हाल ही में श्वेता शर्मा को पवन सिंह के गाने 'घाघरी' के लिए खूब सराहना मिली. म्यूजिक वीडियो में उनके ग्लैमरस लुक ने चार चांद लगा दिए. वहीं, पवन सिंह के अलग अंदाज इंटरनेट पर खूब चर्चित हुआ था.

उई अम्मा पर श्वेता शर्मा का डांस

