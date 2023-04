उर्फी जावेद के साथ फोटो खिंचवाते दिखे निसा देवगन के दोस्त ओरहान, फैंस बोले- रब ने बना दी जोड़ी

पैपराजी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उर्फी जावेद को म्यूजिकल शो में ब्लैक कलर के गाउन में देखा गया. इसके साथ उन्होंने एक अजीब 'छिपकली' नेकपीस और एक सिल्वर हेडबैंड कैरी किया था. वहीं ओरहान ने कैजुअल को-ऑर्डिगन सेट पहना था. इस दौरान वह पैपराजी को पोज देते हुए भी नजर आए. बाद में, एक फोटोग्राफर ने उन्हें 'चिपकली' कहा, जिसे सुनते ही वह बोलीं 'छिपकली' किसने बोला'. हालांकि वह गुस्से में नजर नहीं आई.

पैपराजी की वीडियो पर लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा, "उनकी जोड़ी अच्छी है, दो कार्टून एक साथ." दूसरे ने लिखा, "एकता कपूर की अगली नागिन लॉन्च" वहीं तीसरे ने लिखा, रब ने बना दी जोड़ी. इसी तरह लोगों ने ट्रोल करते हुए दोनों के बारे में लिखा है.

बता दें, डिस्को डांसर- द म्यूजिकल बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि देने के लिए सुनील शेट्टी द्वारा आयोजित एक म्यूजिकल शो है, जिसका 14 अप्रैल को प्रीमियर था. इसमें उर्फी जावेद और ओरहान के अलावा सनी लियोन, मिथुन चक्रवर्ती, सुनील शेट्टी और अन्य बॉलीवुड हस्तियों शामिल हुई थीं.

