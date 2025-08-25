विज्ञापन

100 साल पीछे पहुंचा बॉलीवुड, अगर फिल्मी डायलॉग से थक चुका है दिमाग तो आपके लिए ही है ये ट्रेलर

आपको बता दें कि 'उफ्फ ये सियापा' लव फिल्म्स की पेशकश है. इसे जी. अशोक ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि लव रंजन और अंकुर गर्ग ने इसे प्रोड्यूस किया है.

बिना डायलॉग के हंसाएगी ये फिल्म
जी. अशोक द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म उफ्फ ये सियापा का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज हो गया है. बता दें कि इसकी खास बात यह है कि बिना बोले यह फिल्म दर्शकों को एक नए और अनोखे सफर पर अपने संग लेकर जाने वाली है. ऐसे में उफ्फ ये सियापा 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है. बिना किसी डायलॉग के पूरी तरह से बनाई गई यह फिल्म विजुअल स्टोरीटेलिंग, सिचुएशनल कॉमेडी और खास कर के ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान के कमाल के गानों पर निर्भर है.

उफ्फ ये सियापा गलतियों से भरी एक अनोखी, बिना डायलॉग्स की कॉमेडी है, जिसमें केसरी लाल सिंह (सोहम शाह), एक शर्मीला आम आदमी है, जो खुद को एक मुश्किल में उलझा बैठता है. केसरी लाल सिंह की पत्नी पुष्पा (नुसरत भरुचा) उसे छोड़कर चली जाती है, दरअसल उसे लगता है कि उसका पति अपनी पड़ोसन कामिनी (नोरा फतेही) के साथ फ्लर्ट कर रहा है. जबकि मामला इससे अलग होता है. लेकिन इससे पहले कि वह अपना नाम साफ कर पाता, गलत तरीके से उसके पास एक ड्रग पार्सल पहुंच कर उसकी मुश्किल बढ़ा देता है. इस तरह से उसकी मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो जाता है, सबसे बुरी बात यह होती है कि उसके घर में एक लाश मिल जाती है. जैसे ही केसरी इस मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, एक और लाश मिल जाती है, जिससे उसका घर पूरी तरह से क्राइम सीन बन जाता है. ​इन सब के बीच, मुसीबत को और बढ़ाने के लिए, पुलिस इंस्पेक्टर हसमुख (ओमकार कपूर) अपने खास मकसद के साथ वहां आता है, जिससे और भी हंगामा मच जाता है. 

फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर जी. अशोक ने कहा, "फिल्म 'उफ्फ ये सियापा' मेरे दिल के बहुत करीब है. मेरा डांस और कोरियोग्राफी का बैकग्राउंड होने की वजह से, मुझे बस एक्सप्रेशन से कहानी कहने का भरोसा था. मुझे अपनी कास्ट सोहम, नुसरत, नोरा, ओमकार पर गर्व है, क्योंकि इन्होंने अपने किरदारों को खूबसूरती से जिया है. इस फिल्म की जान रहमान सर का म्यूजिक है, जो फिल्म की भावनाओं और उथल पुथल को पूरी तरह से दिखाता है. मैं लव और अंकुर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस फिल्म पर भरोसा किया और मेरे इस विजन का साथ दिया."

फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करने पर बात करते है ए.आर. रहमान ने कहा, "इस मजेदार फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करते वक्त, हमने कई तरह के म्यूजिक के साथ अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किया है."

आपको बता दें कि 'उफ्फ ये सियापा' लव फिल्म्स की पेशकश है. इसे जी. अशोक ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि लव रंजन और अंकुर गर्ग ने इसे प्रोड्यूस किया है.  'उफ्फ ये सियापा' 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.
 

