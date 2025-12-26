विज्ञापन

'दर्द से जूझ रहे थे वो, उनका शरीर सिकुड़ रहा था', इरफान खान का अंग्रेजी मीडियम के सेट पर ऐसा था हाल

बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक रहे इरफान खान आज भी अपनी सधी हुए एक्टिंग के लिए याद किए जाते हैं. साल 2020 में उनका निधन हो गया था और एक्टर के निधन से उनका परिवार और फैंस बुरी तरह टूट गए थे.

नई दिल्ली:

इरफान के निधन को पांच साल हो गये हैं और ऐसा लगता है कि एक्टर आज भी हमारे और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बीच हैं. उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी, जो एक्टर के निधन से कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई थी. इरफान की यह एक शानदार फिल्म है, जो एक्टर की वजह से आज भी याद की जाती है.

इरफान अभिनय के पक्के थे और वह डायरेक्टर को जरा भी शिकायत नहीं देते थे. अब फिल्म अंग्रेजी मीडियम की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने एक्टर को लेकर शॉकिंग खुलासा किया है. उनका कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर दर्द में थे.

शूटिंग सेट पर दर्द सह रहे थे एक्टर

आपको बता दें, इरफान खान का निधन कैंसर से हुआ था. साल 2018 में उन्हें न्यूरोइंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था. यह एक किस्म का ब्रेन कैंसर है. एक्टर ने विदेश में भी इसका इलाज करवाया था, लेकिन कोविड 19 के दौरान उनका 53 साल की उम्र में निधन हो गया. कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने एक इंटरव्यू में बताया, 'अंग्रेजी मीडिया की शूटिंग के दौरान, वह दर्द से कराह रहे थे. उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे ठंड बहुत लगती है, उन्होंने मुझे लंदन के एक ब्रांड के बारे में बताया और एक वार्मर लाने को कहा. मैंने हां कह दिया, फिल्म की शूटिंग के दौरान वह सिकुड़ते जा रहे थे. स्मृति ने आगे बताया, शूटिंग के दौरान उनका वजन भी कम हो रहा था. हमें उनके कपड़ों में पैडिंग लगानी पड़ रही थी.

हमेशा आसपास रहती थी फैमिली

स्मृति ने आगे चौंकाने वाली बात बताई और कहा, 'गर्मी के सीन के लिए हमने उन्हें एक बनियान दी थी. इस बनियान में भी हमें पैडिंग करनी पड़ी थी. वह बहुत बीमार थे और उनकी फैमिली हमेशा उनके आस-पास ही रहती थी. कभी कभी उनको इतना दर्द हुआ करता था कि वह सहन नहीं कर पाते थे'.

बता दें, इरफान खान की फिल्म मर्डर एट तीसरी मंजिल 302 उनके निधन के बाद साल 2021 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की शूटिंग साल 2007 में हो गई थी. इस फिल्म का निर्देशन नवनीत बाज सैनी ने किया था. इरफान बेहतरीन की फिल्मों में हिंदी मीडियम, मदारी, पीकू, पान सिंह तोमर, बिल्लू, मुंबई मेरी जान, लाइन इन ए मेट्रो और मकबूल शामिल हैं.

