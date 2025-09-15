ट्विंकल खन्ना- काजोल के टॉक शो में सलमान- गोविंदा आएंगे नजर, प्राइम वीडियो ने शेयर किया ट्रेलर

प्राइम वीडियो ने अपकमिंग ओरिजिनल टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का सबसे ज्यादा इंतज़ार किया जाने वाला ट्रेलर लॉन्च कर दिया है. यह ट्रेलर दर्शकों को उनके पसंदीदा स्टार्स की दुनिया, की एक झलक देता है. इसमें मस्ती, यादगार पल, करियर के अहम पड़ाव, और दर्शकों की पसंद के मुताबिक मसालेदार अफवाहें और लिंक-अप की बातें भी शामिल हैं. इस शो को पहली बार काजोल और बेहद विटी ट्विंकल खन्ना को-होस्ट करती नजर आने वाली हैं. प्राइम वीडियो का ये नया अनस्क्रिप्टेड ओरिजिनल, बनिजय एशिया द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जिसका प्रीमियर 25 सितंबर को होगा. बता दें कि यह भारत समेत 240+ देशों और इलाकों में इसे एक साथ रिलीज किया जाएगा, और इसका हर गुरुवार को नया एपिसोड स्ट्रीम किया जाएगा.

पहली बार होस्ट की भूमिका निभाते हुए काजोल ने कहा, “ट्विंकल और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, और जब भी हम बातें करते हैं तो माहौल मज़ेदार उथल-पुथल से भर जाता है, वो वाला मज़ा जो आप सोच सकते हैं! इसी से इस टॉक शो का आइडिया आया. यहां हम वही कर रहे हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे दोस्तों से बातें करना, जिन्हें ऑडियंस भी हमेशा जानना चाहती है. हमने इस शो के फॉर्मेट को बिल्कुल अलग बना दिया है, जिसमें न कोई एक होस्ट, न बोरिंग सवाल, और न ही कोई सुरक्षित या तैयार किए गए जवाब. टू मच में सबकुछ बेबाक और बिना फिल्टर होगा. हंसी, बातचीत और असली किस्सों से भरा, जिसे हम उम्मीद करते हैं कि हर जेनरेशन एन्जॉय करेगी.”

ट्विंकल जो को-होस्ट की ज़िम्मेदारी निभा रही हैं, वह कहती हैं, “मैं हमेशा मानती आई हूँ कि सबसे अच्छी बातचीत वही होती है जो ईमानदार हो और उसमें ह्यूमर का तड़का हो और यही है टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का दिल. यह शो रटे-रटाए जवाबों या परफेक्ट पलों के लिए नहीं है, बल्कि स्पॉन्टेनिटी, ऑथेंटिसिटी और थोड़ी सी शरारत के लिए है. हम वही सवाल पूछते हैं जिनके जवाब सब जानना चाहते हैं, और बदले में सबसे रिज़र्व स्टार्स भी खुल जाते हैं. मेरे और काजोल के लिए तो ये दोस्तों से मिलने जैसा है, लेकिन दर्शकों के लिए यह मौका होगा अपने पसंदीदा सितारों को एकदम रियल और मज़ेदार अंदाज़ में देखने का.”

शो की गेस्ट लिस्ट में सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, वरुण धवन, करण जौहर, कृति सेनन, विक्की कौशल, गोविंदा, जाह्नवी कपूर और कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स शामिल हैं.