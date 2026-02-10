'टॉक्सिक' ने अभी से शुरू कर दी रिकॉर्डतोड़ कमाई, 100 नहीं कमा डाले 200 करोड़, 'धुरंधर 2' को देगी टक्कर

Toxic Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने से पहले ही टॉक्सिक ने खेल के सारे नियम पलट दिए हैं. फिल्म ने सबसे पहले तब सुर्खियां बटोरीं जब यह आंध्र प्रदेश–तेलंगाना मार्केट में दिल राजू के दमदार बैनर श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ 120 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक डिस्ट्रीब्यूशन सौदा करने वाली पहली गैर-तेलुगु फिल्म बनी. इस कदम ने पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी. और अब कहानी और भी बड़ी हो चुकी है. अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर टॉक्सिक को ओवरसीज के सबसे बड़े और ताकतवर डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक, फर्स फिल्म ने अपने हाथ में लिया है.

फिल्म ने कैसे की 105 करोड़ की कमाई

टॉक्सिक की रिलीज से पहले की जर्नी का एक और विशाल पड़ाव है. इस डील को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ओवरसीज डील्स में गिना जा रहा है, जिसमें 105 करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर कमीशन बेसिस पर सुरक्षित किए गए हैं. यह ग्लोबल मार्केट का फिल्म और रॉकिंग स्टार यश पर जबरदस्त भरोसा दिखाता है. आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि बिना टीजर के भी फिल्म को लेकर जमीनी स्तर पर गजब का बज बन चुका है. खास बात यह है कि यह ऐतिहासिक सौदा सिर्फ टॉक्सिक के भारतीय भाषा संस्करणों कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम पर लागू है. अंग्रेजी संस्करण इस डील का हिस्सा नहीं है. यह अंतर साफ दिखाता है कि ओवरसीज में भी फिल्म की भारतीय भाषाओं की अपनी अलग और मजबूत ताकत है.

पूरी दुनिया में रिलीज होगी फिल्म

यह भरोसा यूं ही नहीं है. यश की पिछली फिल्म केजीएफ: चैप्टर 2 ने दुनियाभर में ऐतिहासिक कारोबार किया था और जीसीसी रीजन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी थी. उसी गर्जना की गूंज अब टॉक्सिक के लिए और भी ऊंचे सपनों की नींव रख रही है. यश स्टारर टॉक्सिक अब भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे बड़े इंटरनेशनल रोलआउट की तैयारी में है. नेपाल, जापान और चीन को छोड़कर पूरी दुनिया में रिलीज की योजना बनाई जा रही है. यह साहसिक कदम टॉक्सिक को एक ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट के तौर पर मजबूती से स्थापित करता है.

जबरदस्त सिनेमैटिक यूनिवर्स

तेलुगु में रिकॉर्ड तोड़ घरेलू सौदे, फर्स फिल्म की 105 करोड़ की ओवरसीज डील और केजीएफ 2 की विशाल ग्लोबल विरासत के साथ टॉक्सिक रिलीज से पहले ही खुद को एक वर्ल्डवाइड फिनॉमिना के तौर पर स्थापित कर रही है. भव्य अंतरराष्ट्रीय कैनवास पर सजी यह फिल्म वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस, अत्याधुनिक वीएफएक्स, दमदार कहानी और शानदार कलाकारों की टोली के साथ एक जबरदस्त सिनेमैटिक यूनिवर्स का वादा करती है, जो इसे भविष्य का हजार करोड़ का मेगा ब्लॉकबस्टर बनने की ओर इशारा करता है.

कब रिलीज होगी टॉक्सिक

यश और गीतू मोहनदास द्वारा लिखी और गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स को कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ शूट किया गया है. इसके हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम समेत कई भाषाओं में डब वर्जन की योजना है. वेंकट के नारायण और यश द्वारा केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनी टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.