Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

Toxic Tabaahi Song: टॉक्सिक लेकर आया तबाही, फैंस बोले- वीडियो भी रिलीज कर दो

Toxic Tabaahi Song: 19 मार्च को रिलीज होने को तैयार यश की टॉक्सिक फिल्म का पहला गाना तबाही रिलीज हो गया है, जिसे फैंस का प्यार मिल रहा है.   

Toxic Tabaahi Song: टॉक्सिक का पहला गाना तबाही हुआ रिलीज
नई दिल्ली:

Toxic First Hindi Song Tabaahi: टॉक्सिक द फेयरीटेल फॉर ग्रोनअप्स का इंतजार फैंस को बेसब्री से है, जो 19 मार्च को रिलीज होने जा रही है. यश की इस फिल्म की टक्कर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से होने वाली है, जो 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म धुरंधर का सीक्वल है. हालांकि धुरंधर 2 से ज्यादा चर्चा टॉक्सिक की हो रही है, जिसमें यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मणि वसंत है.इसी बीच मेकर्स ने टॉक्सिक के पहले गाने तबाही से पर्दा उठा दिया है, जो रिलीज होते ही फैंस का फेवरेट बन गया है. 

टॉक्सिक के मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है. हाल ही में मेकर्स ने कियारा आडवाणी और यश का पोस्टर शेयर किया था, जो काफी चर्चा में रहा था. वहीं फैंस ने काफी तारीफें की थीं. 

टॉक्सिक में नजर आएंगे विवेक ओबरॉय

‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' के मेकर्स ने अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर के फिल्म में शामिल होने की घोषणा की थी. वहीं बताया था कि अक्षय ओबेरॉय टोनी और सुदेव नायर करमाडी के रोल निभाते हुए नजर आएंगे. 

टॉक्सिक के बारे में 

यश की फिल्म टॉक्सिक को केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले वेंकट के. नारायण और यश ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं. 'टॉक्सिक' को कन्नड़ और इंग्लिश में एक साथ शूट किया गया है. जबकि हिंदी, तेलुगू, तमिल, मलयालम सहित कई भाषाओं में डब वर्जन को रिलीज किया जाएगा. ‘टॉक्सिक' 19 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी.

