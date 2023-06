सूरज की रोशनी से इन्हें लगता है डर, इंसानी खून पर रहते हैं जिंदा- इन टॉप 10 वैम्पायर वेब सीरीज में दिखेगी पिशाचों की अनोखी दुनिया

1. वेन हेल्सिंग (Van Helsing)

इसकी खास बात ये है कि ये टीवी सीरीज और मूवी दोनों ही तरह से जबरदस्त हिट रहा. इस नाम से फिल्म 2004 में आई थी जबकि शो 2016 में रिलीज हुआ. इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

2. फ्रॉम डस्क टिल डॉन (From Dusk Till Dawn)

इस नाम से फिल्म 1996 में आई थी. जिसने काफी शोहरत बटोरी. उसके बाद 2014 में इसी नाम से टीवी सीरीज शुरू हुई. ये ऐसे भाइयों की कहानी थी जो बैंक रोबरी करते हैं और पुलिस उनकी तलाश में रहती है. इसके बाद वैंपायर्स के बीच में वो कैसे उलझते हैं यही देखना दिलचस्प है.



3. ब्लड टाईज (Blood Ties)

ये ऐसा शो है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर है जो एक सुपर नेचुरल घटना का शिकार होती है और उसके बाद सुपरनेचुरल केस को ही इन्वेस्टिगेट करती है. इस दौरान उनकी मुलाकात 470 साल के वैंपायर से होती है.



4. द स्ट्रेन (The Strain)

ये कहानी एक एयरप्लेन लैंडिंग की जांच से शुरू होती है. जिसमें सवार सारे पैसेंजर्स मरे हुए मान लिए जाते हैं. लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये पता चलता है कि सभी यात्री वैंपायर बन चुके हैं.



5. ड्रैक्युला (Dracula)

ड्रैकुला के नाम से ही सनसनी दौड़ जाती है. ये शो ब्रैम स्ट्रोकर की फेमस किताब ड्रैक्युला पर बेस्ड है.



6. मूनलाइट (Moonlight)

ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव की कहानी है, जो दरअसल एक वैंपायर है. ये शो भी बहुत पसंद किया गया. लेकिन एक ही सीजन बाद इसे कैंसिल कर दिया गया.



7. द वैम्पायर डायरीज (The Vampire Diaries)

2009 में ये शो रिलीज हुआ और काफी हिट भी रहा. इसे लोगों ने इतना पसंद किया कि ये 2017 तक जारी रहा. ये शो एलजे स्मिथ की किताब का टीवी रूपांतरण था, जो इसी नाम से पब्लिश हुई थी.



8. ट्रू ब्लड (True Blood)

ये शो 2008 में एचबीओ पर शुरू हुआ और 2014 तक जारी रहा. इस शो को इसकी कहानी की वजह से काफी पसंद किया गया. इस वेब सीरीज को प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.



9. बफी द वैम्पायर स्लेयर (Buffy The Vampire Slayer)

ये शो वैंपायर मूवीज के शौकीनों के बीच जबरदस्त हिट रहा. 1992 में इसी नाम से बनी फिल्म के रिलीज होने के बाद ये शो हिट हुआ. जिसका बाद में एंजल नाम से स्पिन ऑफ भी बना. इस शो को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

10. व्हाट वी डू इन द शैडोज (What We Do In The Shadows)

वैंपायर पर बेस्ड डार्क कॉमेडी और ट्विस्ट से भरपूर था ये शो. जो काफी पॉपुलर भी रहा. 2019 में एफएक्स पर इस शो का प्रीमियर हुआ.