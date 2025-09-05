बागी 4 के लिए टाइगर श्रॉफ ने 8 महीने की थी मेहनत, एक दिन में लेते थे इतनी कैलोरी, डाइट कर देगी हैरान

बागी 4 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में संजय दत्त विलेन के रोल में तो वहीं टाइगर श्रॉफ एक बार फिर हीरो बन लौटते हुए नजर आ रहे हैं. फिल्म में उनके एक्शन और बॉडी को फैंस ने काफी पसंद किया है. वहीं पोस्टर्स में टाइगर के 6 पैक एब्स इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींच रहे हैं. इसी बीच बागी 4 के लिए टाइगर श्रॉफ ने कितनी मेहनत की और उनकी डाइट क्या थी. इसका राज उनके फिटनेस कोच नितेश शर्मा ने खोल दिया है. वहीं उन्होंने बताया कि कैसे बागी 4 के लिए टाइगर ने खुद को यंग बॉय से आदमी के रुप में ट्रांसफॉर्म किया है.

फिटनेस कोच नितेश शर्मा ने आजतक. इन को दिए इंटरव्यू में बताया कि रॉनी के किरदार में खुद को तैयार करने के लिए टाइगर श्रॉफ को 7 से 8 महीने का समय लगा है. उन्होंने कहा, आप देखेंगे कि पिछली फिल्मों के लुक्स से बागी 4 में टाइगर ज्यादा चौड़े और मस्कुलर दिख रहे हैं. हमने उनकी ऊपर की बॉडी शेप पर काम किया. इसके अलावा उनकी बॉडी को सॉलिड़ बनाया.

टाइगर की डाइट के बारे में बात करते हुए फिटनेस कोच ने बताया, टाइगर ने इस फिल्म के लिए लुक में उनकी डाइट में भी बदलाव किए. उनकी बॉडी को हैवी दिखाना था. इसीलिए उनकी डाइट में कार्ब जोड़ा गया. इसके साथ ही वो मार्शल आर्ट, जिमनास्टिक, डांस और कार्डियो भी करते हैं. वहीं यह भी ख्याल रखा गया कि उनकी बॉडी में क्रैंप्स ना आएं. टाइगर करीब 4000 से 4500 कैलोरी लेते थे( जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2 आप इंसान अपनी डेली लाइफ में लेते हैं. )

इसके अलावा फिटनेस कोच ने यह भी बताया कि टाइगर श्रॉफ की डाइट में दिन में 2 बार 600 ग्राम वाइट राइस (उबले हुए) थे. इसके साथ वह कार्ब के लिए दिन में 2 बार 300-300 ग्राम शकरकंद लेते थे. प्रोटीन की बात करें तो वह 10 अंडे रोजाना, 200 ग्राम मछली और 400 ग्राम चिकन का सेवन करते थे. इतना ही नहीं वह ब्रेकफास्ट में ओट्स, ड्राई फ्रूट और सीड्स भी खाते थे. इतना ही नहीं मसल्स क्रैप्स से बचने के लिए वह नमक डालकर 6-7 लीटर पानी पीते थे. इसके साथ ही फिटनेस कोच ने सलाह दी कि हर किसी की बॉडी अलग होती है तो वह इस रूटीन को फॉलो ना करें.