बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हुई है. खबर है कि यह घटना जूहू के पुष्पा पार्क में इलाके में हुई है. टाइगर फुटबॉल खेलने के लिए निकले थे जिस वक्त ये फायरिंग हुई. बताया जा रहा है कि इस घटना में टाइगर श्रॉफ का ड्राइवर और एक लोकल ऑटो रिक्शा ड्राइवर घायल हो गया है. पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है. शुरुआती जानकारी में टाइगर श्रॉफ के भी घायल होने की बात सामने आई थी. हालांकि मुंबई पुलिस ने बताया कि टाइगर श्रॉफ पूरी तरीके सेफ है. लेकिन उनके ड्राइवर और ऑटो रिक्शा ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है. लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से गैंगस्टर अनिल पंडित का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है. ये गैंग इससे पहले सलमान खान के घर फायरिंग और रोहित शेट्टी के शेट्टी टावर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ले चुके हैं.