'डर तो लगता है, ऐसी मौत नहीं मरना', टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से सहमीं एक्ट्रेसेज, कुनिका सदानंद बोलीं- बॉलीवुड के लोगों को जाग जाना चाहिए

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार(18 अक्टूबर) को हुई फायरिंग की घटना ने फिल्मी जगत में चिंता बढ़ा दी है. मुंबई को देश के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में सामने आई घटनाओं ने फिल्मी सितारों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. अभिनेत्री पूनम पांडे, नीतू चंद्रा, कुनिका सदानंद और उर्वशी रौतेला ने इस घटना पर चिंता जताई है. आईएएनएस से बातचीत में अभिनेत्री पूनम पांडे ने कहा कि इस खबर को सुनकर कुछ देर के लिए सन्न रह गई थी. उन्हें अब भी इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा है और वह सदमे में हैं.

पूनम ने कहा कि कल मैं एक दुर्गा पंडाल में थी और अभी भी वहीं जा रही हूं. जब मीडिया के कुछ दोस्तों ने मुझे इस घटना के बारे में बताया, तो मैं दो मिनट के लिए पूरी तरह सन्न रह गई. मैं सोच रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया. सच कहूं तो मैं अभी भी सदमे में हूं. आज सुबह से ही मैं उन दो लड़कों के बारे में खबरें देख रही हूं. फुटेज में वे बिल्कुल दुबले-पतले और कम उम्र के लग रहे थे. वे उन गैंगस्टर्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, जिन्हें हम फिल्मों में देखते हैं. कुछ दुबले-पतले लड़के कहीं से आए और उन्होंने इतने बड़े स्टार को निशाना बनाकर फायरिंग की. टाइगर श्रॉफ ने अच्छी और विवादों से दूर रहने वाली फिल्में की हैं. मुझे नहीं लगता कि अभिनेता की किसी से दुश्मनी होगी.

पूनम ने कहा कि कोई व्यक्ति फुटबॉल खेलकर घर लौट रहा हो और उसे निशाना बनाया जाए, सोचिए यह कितना खौफनाक है. यह ऐसा है कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूं और आगे चलते हुए कुछ हो जाए. भगवान न करे, ऐसा किसी के साथ हो. यह बेहद डरावनी बात है. हम बीमारियों से बचने और खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए. मुंबई अभी भी सुरक्षित शहर है, लेकिन इस तरह की घटना बेहद चौंकाने वाली है. उन्होंने राहत जताई कि टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं. साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस पर भरोसा जताते हुए कहा कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.

लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े सवाल पर उन्होंने सुरक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि डर तो लगता है न. ऐसी मौत नहीं मरना चाहते. यह बहुत डरावना है. हमारे इवेंट्स में सुरक्षाकर्मी होते हैं, लेकिन हम हर जगह सुरक्षा लेकर नहीं जाते. टाइगर भी फुटबॉल खेलने गए थे. मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी को अपनी सुरक्षा बढ़ानी होगी.

टाइगर पर अटैक मामले में क्या बोलीं नीतू चंद्रा

अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने भी टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि यह खबर झूठी है, क्योंकि उनके लिए मुंबई में इस तरह की घटना की कल्पना करना मुश्किल था. मुझे लगा कि यह झूठ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता. मुंबई खासकर बहुत सुरक्षित जगह है, जहां हम रहते हैं और जहां से मैंने करीब 20 साल पहले अपना करियर शुरू किया था. मुझे हमेशा यहां बहुत सुरक्षित माहौल मिला है. मैंने सोचा कि यह घटना किसी दूसरी जगह हुई होगी. लेकिन जब मुझे पूरी जानकारी मिली, तो बहुत डर लगने लगा. यह बेहद दुखद एहसास है और मैं बहुत डर गई हूं.

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में हुई घटनाओं से लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. मनोरंजन जगत के लोग लोगों को खुशियां देते हैं और उनकी सुरक्षा भी बेहद जरूरी है. उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा जताते हुए उम्मीद की कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी और लोग एक बार फिर मुंबई में सुरक्षित महसूस कर सकेंगे. यह सोचकर भी घबराहट होती है कि घटना के पीछे कोई दुश्मनी है या कोई दूसरा कारण. उन्होंने टाइगर श्रॉफ और उनके पिता जैकी श्रॉफ को लेकर भी चिंता जताई. अभिनेत्री ने बाबा सिद्दीकी से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उस घटना के बाद भी लोग काफी घबरा गए थे.

सुरक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए नीतू ने कहा कि कलाकार शॉपिंग मॉल, भीड़भाड़ वाली जगहों और कार्यक्रमों में जाते हैं. वे ऐसी जगहों पर शूटिंग भी करते हैं. अब उन्हें इस बात की चिंता हो रही है कि ऐसे माहौल में बाहर निकलना कितना सुरक्षित है. सभी को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और कलाकारों को अपने परिवार और बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि मुंबई पुलिस लोगों को दोबारा सुरक्षित महसूस कराएगी.

कुनिका सदानंद बोलीं बॉलीवुड के लोगों को जाग जाना चाहिए

अभिनेत्री कुनिका सदानंद ने इस घटना के बाद बॉलीवुड के लोगों से जागरूक होने और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि अब बॉलीवुड के लोगों को जाग जाना चाहिए. जब आप सरकार का समर्थन करते हैं और उसके पक्ष में बोलते हैं, तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है. आप सभी को अब जागने और हकीकत को समझने की जरूरत है. हमें अपने देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इसका असर हमारे अपनों की सुरक्षा पर भी पड़ता है. दोस्तों, परिवार के सदस्यों और आसपास रहने वाले लोगों के साथ-साथ प्रशंसकों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है. आम लोग टिकट खरीदकर सिनेमा देखने आते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आवाज उठाना जरूरी है.

उर्वशी रौतेला ने बोलीं- ये घटना परेशान करने वाली है

अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने भी इस घटना पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि यह खबर उनके लिए बेहद परेशान करने वाली है और उनकी संवेदनाएं टाइगर श्रॉफ तथा उनके परिवार के साथ हैं. मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है. यह वाकई बहुत परेशान करने वाली बात है. मेरी संवेदनाएं, हिम्मत और प्रार्थनाएं टाइगर और उनके परिवार के साथ हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले में बहुत जल्द कार्रवाई करेगा. सच कहूं तो यह वाकई बेहद परेशान करने वाली घटना है.