Tiger 3 Collection: बॉर्डर 2 ने टाइगर 3 को पछाड़ा? पांच दिन में सलमान खान या सनी देओल, किसका पलड़ा भारी

Tiger 3 Box Office Collection: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस बीच नजर डालिए सलमान खान की 2023 की बॉक्स ऑफिस हिट पर. इस फिल्म ने पांद दिन में क्या कारनामा कर दिखाया था.

Read Time: 3 mins
Tiger 3 Box Office Collection: पांच दिन में कितना कमा पाई थी बॉर्डर टाइगर 3
नई दिल्ली:

बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म रिलीज होती है तो सबकी नजर आंकड़ों पर होती है. कितनी कमाई होगी, कौनसे रिकॉर्ड बनेंगे और कौनसे टूटेंगे. फिलहाल Border 2 थियेटर्स में है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं. 23 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म को सिनेमाघरों में आए पांच दिन हो चुके हैं और पांच दिनों में इस फिल्म ने कमाई के मामले में अच्छी रफ्तार दिखी है. इस तूफानी कलेक्शन के साथ सनी देओल ने अपने समय के अपने साथी कलाकारों को भी कड़ी टक्कर दी है. 

Tiger 3 Vs Border 2 Box Office Collection

आप सोच रहे होंगे कि हम 2026 में आई बॉर्डर 2 का कम्पैरिजन 2023 में आई टाइगर 3 से क्यों कर रहे होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि टाइगर 3 भाई की हाल की आई फिल्मों में आखिरी हिट थी. फिल्म में सलमान खान एक्शन अवतार में थे. बॉर्डर 2 में सनी देओल फुल एक्शन मोड में हैं. दोनों ही फिल्में अपने समय की हिट फिल्मों के तौर पर देखी जा सकती हैं. फिल्म की स्टारकास्ट में भी ए लिस्टर एक्टर लीड में हैं.

पांच दिन में कितने करोड़ कमा गया था टाइगर?

सैकनिल्क में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सलमान खान की टाइगर-3 ने हिंदी भाषा में 43 करोड़ की ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म के खाते में 58 करोड़ आए थे. इसके बाद तीसरे, चौथे और पांचवे दिन फिल्म ने 43.5, 20.5 और 18 करोड़ की कमाई की थी. अब पांच दिन में हिंदी भाषा में टाइगर 3 की कलेक्शन पर नजर डालें तो ये 183 करोड़ रुपये बैठता है.

बॉर्डर 2 ने पांच दिन में पलटा पासा

सनी देओल की बॉर्डर ने 30 करोड़ की ओपनिंग की. इसके बाद दूसरे दिन 36.5 करोड़, तीसरे दिन 54.5 करोड़, चौथे दिन 59 करोड़ और पांचवे दिन 19.50 करोड़ रुपये की कलेक्शन की. इस कलेक्शन के साथ बॉर्डर 2 की कुल कमाई अभी 196.50 करोड़ हो चुकी है.

