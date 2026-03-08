विज्ञापन
ऐश्वर्या राय ने एक्स सलमान खान के गाने पर पति अभिषेक बच्चन के साथ किया डांस, वीडियो वायरल

ऐश्वर्या नीले और सिल्वर अनारकली सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, वहीं अभिषेक अपनी पत्नी के साथ शाही काली शेरवानी में थे. वेन्यू में अंदर जाने से पहले दोनों को मुस्कुराते हुए और फोटोग्राफर्स के लिए पोज देते हुए देखा गया. 

नई दिल्ली:

बॉलीवुड ब्यूटी ऐश्वर्या राय बच्चन को मुंबई में एक शादी के फंक्शन के दौरान अपने एक्स सलमान खान के गाने पर अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ डांस करते देखा गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ऐश्वर्या और अभिषेक सलमान की 2007 की फिल्म "सलाम-ए-इश्क" के टाइटल ट्रैक पर एक साथ पैर थिरका रहे हैं, जिसमें अनिल कपूर, गोविंदा, जूही चावला, अक्षय खन्ना, जॉन अब्राहम, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, आयशा टाकिया, शैनन एसरा, सोहेल खान और ईशा कोप्पिकर ने काम किया था. 

जहां ऐश्वर्या ने अपने दिन के आउटफिट के तौर पर नीले रंग की शिमरी सलवार कमीज पहनी थी, वहीं अभिषेक ने उनके साथ कुर्ता पायजामा सेट पहना था.  ऐश्वर्या और सलमान कभी बी-टाउन के सबसे प्यारे कपल्स में से एक थे, हालांकि, बाद में दोनों अलग हो गए थे.  बाद में फिल्मों में काम करने के दौरान  अभिषेक से प्यार हुआ. अभिषेक और ऐश्वर्या ने आखिरकार 14 जनवरी 2007 को सगाई कर ली और कपल ने 20 अप्रैल 2007 को पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों से शादी कर ली.

 ऐश्वर्या और अभिषेक ने 16 नवंबर 2011 को अपनी बेटी का स्वागत किया.  उन्होंने अपनी बच्ची का नाम  आराध्या बच्चन रखने का फैसला किया. इस बीच, ऐश्वर्या और अभिषेक हाल ही में सुर्खियों में आए, जब वे 5 मार्च को सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में एक साथ दिखे.

जहां ऐश्वर्या नीले और सिल्वर अनारकली सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, वहीं अभिषेक अपनी पत्नी के साथ शाही काली शेरवानी में थे. वेन्यू में अंदर जाने से पहले दोनों को मुस्कुराते हुए और फोटोग्राफर्स के लिए पोज देते हुए देखा गया. 

