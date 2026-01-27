विज्ञापन

Border 2 को बनने में लगे कितने साल? चार दिन में 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म की कब हुई थी प्लानिंग

Border 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. इस फिल्म ने चार में 200 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. इस बीच क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को बनने में कितने साल लगे.

नई दिल्ली:

Border 2 बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1997 में आई जेपी दत्ता की बॉर्डर का सीक्वल है. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बैकड्रॉप पर आधारित इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में हैं. सनी देओल के साथ अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं. 23 जनवरी 2026 को थियेटर्स में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के बाद चार दिन में अब तक भारत में 188.51 करोड़ की नेट कलेक्शन कर चुकी है. इस फिल्म को लेकर जो क्रेज चल रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म 5 दिन में 200 करोड़ और वर्ल्डवाइड लेवल पर और कमाई नए बेंचमार्क सेट कर सकती है. 

बॉर्डर 2 बनने में लगे कितने साल ?

बॉर्डर 2 की नींव की बात करें तो ये साल 2024 में पड़ गई थी. यानी इस प्रोजेक्ट की ऑफीशियल अनाउंसमेंट 13 जून, 2024 को की गई थी. ये अनाउंसमेंट बॉर्डर के रिलीज के 27 साल पूरे होने के मौके पर की गई थी. वहीं फिल्म की शूटिंग 2025 में शुरू हुई. शूटिंग की शुरुआत झांसी कैंटोनमेंट, बबीना कैंटोनमेंट, खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और कुछ अज्ञात एयर और नेवल बेस समेत कई मिलिट्री लोकेशन पर शुरू हुई. टेक्निकल ऑथेंटिसिटी का ध्यान रखने के लिए, प्रोडक्शन ने INS विक्रांत समेत असली डिफेंस इंस्टॉलेशन का इस्तेमाल किया और पंजाब के मैदानों, उत्तराखंड के ऊबड़-खाबड़ इलाकों और राजस्थान के रेगिस्तानों में मुश्किल लड़ाई के सीन फिल्माए गए.

Border 2 Box Office Collection

बॉर्डर-2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो फिल्म को एक धांसू शुरुआत मिली थी. पहले दिन सनी देओल के लीड रोल वाली इस फिल्म ने पहले दिन (23 जनवरी) 30 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे दिन 36.5 करोड़ खाते में आए. वहीं तीसरे दिन कमाई में और उछाल देखने को मिला. 25 जनवरी को 54.5 करोड़ की कमाई हुई. 26 जनवरी को कुल कलेक्शन 59 करोड़ रुपये रही. इस तरह देखा जाए तो दिन बढ़ने के साथ साथ बॉर्डर 2 की कमाई में केवल उछाल ही देखने को मिल रहा है. यही रफ्तार रही तो फिल्म आगे बढ़ते हुए कमाई के नए रिकॉर्ड बना सकती है.

