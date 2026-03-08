सलमान खान ने भी उड़ाया था मजाक, मुनव्वर फारूकी से लिया पंगा, बिग बॉस में चर्चा में रहे UK07 Rider अनुराग डोभाल 

UK07 Rider के नाम से मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल का हाल ही में कार एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद वह अस्पताल में हैं. जबकि हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने परिवार पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया था. वहीं एक्सीडेंट के दौरान भी उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया था. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब वह चर्चा में आए हैं. उन्होंने बिग बॉस 17 की जर्नी के दौरान भी होस्ट सलमान खान से लेकर मेकर्स पर कुछ ऐसे आरोप लगाए थे, जिसके कारण वह चर्चा में आ गए थे.
अनुराग डोभाल ने कहा- बिग बॉस मेरे खिलाफ हैं
अनुराग डोभाल बिग बॉस 17 के पॉपुलर कंटेस्टेंट रहे, जिसका कारण उनके कॉन्ट्रोवर्शियल बयान थे. शो के दौरान जब वह काफी मायूस हो गए थे तो उन्होंने कहा था- कंटेस्टेंट मेरे खिलाफ हैं. बिग बॉस मेरे खिलाफ हैं. यहां तक कि सलमान सर भी मुझसे नाराज लग रहे थे क्योंकि मैंने पूछा कि शो में चीजें कैसी चल रही हैं.
सलमान खान को UK07 Rider ने कहा था बायस्ड
इतना ही नहीं शो के दौरान अनुराग डोभाल ने सना रईस खान से बात करते हुए कहा था कि उन्हें हर हफ्ते उनके फैंस के कारण सुनाया जाता है. जब दूसरों को कुछ सही नहीं लगता तो उन्हें बोलने का मौका मिलता है, लेकिन जब बात उनकी आती है तो उनसे मुंह बंद रखने को कहा जाता है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा था कि “सलमान भाई ने खुद बोला, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता. मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा भाई. मैं शो का हिस्सा हूं और मुझे इस शो के लिए अप्रोच किया गया था. मैंने बिना ऑडिशन किए एंट्री की है. इज्जत से आए थे, इज्जत से जाएंगे. मैंने जो काम बाहर किए हैं, वो भी अपने लिए ही किए हैं'. मैं इस शो का हिस्सा हूं, मैं उनसे ऐसा क्यों बोलूंगा, मुझे ये ठीक नहीं लगता,आपको जैसा ठीक लगता है वैसा करो'.
मुनव्वर फारुखी से रहा UK07 Rider का छत्तीस का आंकड़ा
केवल सलमान खान नहीं बल्कि बिग बॉस 17 की जर्नी के दौरान अनुराग डोभाल की स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुखी से भी झगड़ा देखने को मिला. वहीं दोनों का झगड़ा आखिर तक देखने को मिला, जिसके चलते भी अनुराग डोभाल चर्चा में रहे.
सलमान खान ने फिनाले में उड़ाया था UK07 Rider मजाक
सलमान खान, जो बिग बॉस में होस्टिंग के दौरान अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं उन्होंने बिग बॉस 17 के ग्रैंड फिनाले में UK07 Rider का जिक्र करते हुए कहा, इसी सीजन में थे ना वो मुझे या बिग बॉस से बहुत खफा है वो... इतना कुछ पोस्ट कर दिया बिग बॉस के खिलाफ की आ ही नहीं पाया राइडर, कहीं वादियों में राइड कर रहा होगा. और अनुराग की बेस्ट फ्रेंड भी हमसे खफा है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अनुराग डोभाल फिनाले में नहीं पहुंचे थे. जबकि खानजादी उनकी शो में दोस्त थीं.
