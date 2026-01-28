विज्ञापन

Border 2 Box Office Collection Day 5: कंतारा चैप्टर 1 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी सनी देओल की बॉर्डर 2?

Border 2 Box Office Collection Day 5: सनी देओल की बॉर्डर 2 अपने ट्यूसडे टेस्ट में पास होने में कामयाब रही और कुल कलेक्शन में एक उछाल देखने को मिला है.

Read Time: 3 mins
Share
Border 2 Box Office Collection Day 5: कंतारा चैप्टर 1 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी सनी देओल की बॉर्डर 2?
Border 2 Box Office Collection Day 5
Social Media
नई दिल्ली:

सनी देओल के लीड रोल वाली वॉर एक्शन ड्रामा बॉर्डर 2 के लिए अब बॉक्स ऑफिस पर असली टेस्ट शुरू हो गया है. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर इस फिल्म ने अपने 4-दिन के एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड में सभी उम्मीदों और अंदाजों को पार कर लिया. गणतंत्र दिवस के मौके पर पर रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. अब सभी की नजरें मंगलवार (27 जनवरी) को फिल्म के पांचवें दिन के कलेक्शन पर थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म इस टेस्ट में भी खुद को मजबूत साबित करने में कामयाब रही है.

Border 2 Box Office Collection Day 5

सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर 2 को इस समय बॉलीवुड में कोई बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा है, जो फिल्म के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो रहा है. डायरेक्टर अनुराग सिंह की फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है और ओपनिंग वीकेंड के दौरान इसका वर्ड ऑफ माउथ तेजी से बढ़ा. सैकनिल्क में दिए गए आंकड़ों की मानें तो बॉर्डर 2 ने पांचवें दिन यानी मंगलवार को लगभग 19.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि मंगलवार एक नॉर्मल वर्किंग डे था. जब फिल्मों की कमाई में गिरावट आने की उम्मीद होती है. वर्किंग डे होते हुए भी बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. फिल्म की कमाई में चौथे दिन के कम्पैरिजन में लगभग 50% की गिरावट देखी गई.

क्या बॉर्डर 2 अपना बजट वसूल कर पाएगी?

अगर अब तक की कुल कमाई की बात करें तो पांच दिनों के बाद, भारत में बॉर्डर 2 का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 212 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. फिल्म 200 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है. जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह जल्द ही अपनी 275 करोड़ रुपये का भारी बजट भी वसूल कर लेगी. उम्मीद है कि अगले दो हफ्तों में फिल्म हिट या सक्सेसफुल होने का टैग हासिल कर सकती है.

Border 2 Vs Kantara Chapter 1

अब बॉर्डर 2 का असली मुकाबला कांतारा चैप्टर 1 (हिंदी) से माना जा रहा है. अपनी शानदार ओपनिंग में बॉर्डर 2 ने 2025 की कई बड़ी हिंदी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इनमें सितारे जमीन पर (166.58 करोड़ रुपये), रेड 2 (179.3 करोड़ रुपये), और हाउसफुल 5 (198.4 करोड़ रुपये) शामिल हैं. अब यह फिल्म 2025 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रिकॉर्ड को चुनौती दे रही है जो फिलहाल कांतारा चैप्टर 1 के नाम है, जिसका कुल हिंदी ग्रॉस 224.53 करोड़ रुपये था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Border 2 Box Office Collection Day 5, Border 2 Box Office Day 5, Border 2 Worldwide Record, Border 2 Box Office Earnings, Border 2 Earnings, Sunny Deol, Varun Dhawan, Border 2 Vs Kantara Chapter 1, Border 2 Budget
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com