साउथ सिनेमा के वो सितारे, जिन्होंने राजनीति की दुनिया में रखा कदम

एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने के बाद राजनीतिक वर्ल्ड में कई सुपरस्टार्स ने एंट्री ली. इनमें बॉलीवुड से लेकर साउथ की दुनिया के कुछ दिग्गज सितारे हैं, जिसमें एक्टर विजय से लेकर सुपरस्टार चिरंजीवी और पवन कल्याण जैसे दिग्गज सितारों का नाम शामिल है, जो इन दिनों अपने राजनीतिक करियर को लेकर चर्चा में हैं.

एम.जी. रामचंद्रन (MGR):

एमजीआर तमिल सिनेमा के सुपरस्टार कहलाते थे, जिन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और अक्सर ऐसे हीरो के किरदार निभाए जो दर्शकों को पसंद आए. उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया, हालांकि उनकी मुख्य प्रसिद्धि तमिल सिनेमा में ही थी. एमजीआर 1953 से 1987 में अपनी मृत्यु तक राजनीति में बने रहे.

जे. जयललिता:

तमिल और तेलुगु सिनेमा की सफल एक्ट्रेस जयललिता ने 140 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया, जिनमें अक्सर एमजीआर के साथ थीं. वह 1960 और 1970 के दशक की लीड एक्ट्रेसेस में से एक थीं. उन्हें वेन्निर अदाई (1965) जैसी फ़िल्मों के लिए जाना जाता है. उन्होंने धर्मेंद्र के साथ इज्जत (1968) जैसी कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी काम किया. राजनीतिक करियर की बात करें तो जयललिता ने 1982 में एमजीआर के मार्गदर्शन में राजनीति में प्रवेश किया और आज वह तमिलनाडु की सबसे शक्तिशाली नेताओं में से गिनी जाती हैं.

एन.टी. रामा राव (एनटीआर):

तेलुगु सिनेमा के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एनटीआर ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें अक्सर कृष्ण और राम जैसी पौराणिक भूमिकाएं उन्होंने निभाईं, इससे उन्हें "जनता का मसीहा" के नाम से जाना जाने लगा. एनटीआर ने रजनीकांत के साथ "अंधा कानून" (1983) जैसी हिंदी फ़िल्मों में काम किया, जिससे हिंदी सिनेमा में उनकी लोकप्रियता बढ़ी. एनटीआर ने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) की स्थापना की, और तेलुगु गौरव को बढ़ावा देने के लिए अपनी सिनेमाई लोकप्रियता का लाभ उठाया. उन्होंने 1983 से 1994 के बीच तीन कार्यकालों तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया.

चिरंजीवी:

तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार, चिरंजीवी ने 150 से ज़्यादा फ़िल्मों में अभिनय किया है. उन्हें इंद्र और टैगोर जैसी फ़िल्मों में ब्रेकडांस और एक्शन भूमिकाओं के लिए जाना जाता है. उन्होंने प्रतिबन्ध (1990) और आज का गुंडा राज (1992) जैसी हिंदी फ़िल्मों में भी काम किया और हिंदी दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई. चिरंजीवी के राजनीतिक करियर की शुरुआत 26 अगस्त 2008 को हुई, तब उन्होंने आंध्र प्रदेश में 'प्रजा राज्यम पार्टी' (पीआरपी) नामक एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की. हालांकि पार्टी को कोई बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने 2011 में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया और पर्यटन राज्य मंत्री (2012-2014) के रूप में कार्य किया. 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, चिरंजीवी ने धीरे-धीरे खुद को राजनीतिक गतिविधियों से दूर कर लिया और एक बार फिर से फिल्मों पर ध्यान

पवन कल्याण:

तेलुगु सिनेमा में "पावर स्टार" के रूप में जाने जाने वाले पवन कल्याण, चिरंजीवी के छोटे भाई हैं. वह गब्बर सिंह जैसी फिल्मों के लिए फेमस हैं. हिंदी फिल्मों में भले ही वह नजर ना आए हों. लेकिन अपनी पर्सनैलिटी से वह हिंदी सिनेमाप्रेमियों के बीच भी पॉपुलर हैं. पवन कल्याण ने 2014 में जन सेना पार्टी की स्थापना की, जिसका ध्यान क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित था और 2024 के चुनावों में टीडीपी और भाजपा के साथ गठबंधन किया. वह आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति बन गए हैं, 2024 से उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, उनके प्रशंसक आधार ने उनकी राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया है

जयाप्रदा:

बॉलीवुड सुपरस्टार जयाप्रदा ने 1970 और 1980 के दशक में कई तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें सरगम ​​(1979) और तोहफा (1984) जैसी हिट फिल्में शामिल हैं. वह बॉलीवुड की एक प्रमुख एक्ट्रेस थीं, जिससे वह हिंदी दर्शकों के लिए एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं. जयाप्रदा 1994 में तेलुगु देशम पार्टी और बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हुईं और रामपुर से सांसद (2004-2014) रहीं. वह 2019 में भाजपा में शामिल हुईं.

एक्टर विजय

तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें "तलपती" विजय के नाम से जाना जाता है. उन्होंने तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती के रूप में अपनी पहचान बनाई है. विजय ने 2 फ़रवरी, 2024 को अपनी पार्टी, तमिलगा वेत्री कझगम (TVK), जिसका अर्थ है "तमिलनाडु विजय पार्टी" की स्थापना करके अपने राजनीतिक पदार्पण की घोषणा की थी.