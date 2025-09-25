कॉमेडी से लेकर एक्शन तक, इस हफ्ते OTT मौजूद हैं ये 7 फिल्में और वेब सीरीज, दो की तो IMDb रेटिंग है टॉप क्लास

इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त धमाका होने वाला है. नेटफ्लिक्स से लेकर जियो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम तक कई मजेदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं. खास बात ये है कि फिल्म और वेब सीरीज के बीच नाइंटीज की दो पॉपुलर एक्ट्रेस भी नए रूप में दर्शकों से रूबरू होने वाली हैं. इन दोनों से भी मुलाकात इस हफ्ते जरूर होगी. इसके अलावा लव स्टोरी से लेकर जॉम्बी और इमोशनल ड्रामा भी आपको नजर आएगा. अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीकेंड क्या देखना है, तो ये लिस्ट आपके लिए है.
1. सुंदरकंडा (23 सितंबर – जियो हॉटस्टार)
साउथ की इस प्यारी सी लव स्टोरी 'सुंदरकंडा' को काफी तारीफें मिल रही हैं. इसकी IMDb रेटिंग 9.1 है, जो खुद ही इसकी कहानी की खासियत बता रही है.
2. मार्वल जॉम्बीज (24 सितंबर – जियो हॉटस्टार)
अगर आप मार्वल के फैन हैं और फैमिली के साथ कुछ मजेदार देखना चाहते हैं, तो 'मार्वल जॉम्बीज' एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें भरपूर एक्शन के साथ हल्का-फुल्का फन भी मिलेगा.
3. टू मच फन विद काजोल एंड ट्विंकल (25 सितंबर – अमेजन प्राइम वीडियो)
ये नया टॉक शो है जिसमें काजोल और ट्विंकल खन्ना मजेदार बातें करती नजर आएंगी. शो में आमिर खान से लेकर सलमान खान तक कई सितारे दिखेंगे.
4. धड़क- 2 (26 सितंबर – नेटफ्लिक्स)
सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की ये फिल्म सिनेमाघरों में पहले ही धूम मचा चुकी है. अब ये नेटफ्लिक्स पर आ रही है. इसकी IMDb रेटिंग 7 है.
5. सन ऑफ सरदार (26 सितंबर – नेटफ्लिक्स)
अजय देवगन की मस्ती से भरी इस मल्टीस्टारर फिल्म को फिर से देखने का मौका दर्शकों को मिल रहा है. जो एक हल्के फुल्के कॉमेडी मूड के लिए परफेक्ट है.
6. हृदयपूर्वम (26 सितंबर – जियो हॉटस्टार)
मोहनलाल की इस इमोशनल फिल्म में एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्वाइवर की कहानी है. ये दिल छू लेने वाली कहानी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 है.
7. द फ्रेंड (28 सितंबर – जियो हॉटस्टार)
कॉमेडी और ड्रामा का शानदार मिक्स है 'द फ्रेंड'. अगर कुछ रिलैक्सिंग देखना है तो इसे ट्राय करें.
