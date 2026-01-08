विज्ञापन

टॉक्सिक के टीजर में यश की धमाकेदार एंट्री ने जीता दिल, फैंस बोले- अब टूटेंगे सारे रिकॉर्ड

साउथ के स्टार यश आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनके बर्थडे पर फैंस को एक जबरदस्त सरप्राइज मिल गया है. उनके बर्थडे पर टॉक्सिक का टीजर रिलीज कर दिया गया है.

टॉक्सिक के टीजर में यश की धमाकेदार एंट्री ने जीता दिल
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर आज सिर्फ एक शख्स ही छाया हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि यश हैं. यश आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं और इसे मेकर्स से लेकर फैंस तक सभी ने एक फेस्टिवल बना दिया है. यश की फिल्म टॉक्सिक को लेकर काफी समय से बज बना हुआ है. बीते कुछ दिनों से फिल्म की स्टारकास्ट के फर्स्ट लुक रिवील किए जा रहे थे और आज एक बड़ा धमाका कर दिया गया है. यश के बर्थडे पर उनकी आने वाली फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज कर दिया गया है. जिसे देखकर फैंस खुश हो गए हैं और सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. जो इसे देख रहा है वो बस इसकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है.

ये है स्टार कास्ट

टॉक्सिक में यश के साथ कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत अहम किरदार निभाती नजर आने वाली हैं. ये फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. टॉक्सिक के टीजर की बात करें तो ये जबरदस्त है. 2 मिनट 51 सेकंड के इस टीजर से आप अपनी आंखें नहीं झपका पाते हैं. फिल्म में यश राया के किरदार में नजर आने वाले हैं. उनकी एंट्री टीजर में इतनी धमाकेदार होती है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है.

Sandeep Reddy Vanga about Toxic teaser

फैंस हुए दीवाने

टॉक्सिक का टीजर देखकर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- टॉक्सिक के लिए वोट करो, सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं. दूसरे ने लिखा- आखिरकार डैडी की एंट्री हुई, वे मज़ाक नहीं कर रहे थे, यह बड़ों के लिए एक परियों की कहानी है. एक ने लिखा- अब होगा क्लैश प्योर हॉलीवुड वाइब्स. एक ने लिखा- पीके ने सिखाया डांसिंग कार क्या है और टॉक्सिक ने सिखाया डांसिंग कार का इस्तेमाल कैसे करते हैं. बता दें टॉक्सिक का क्लैश एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म से होने वाला है. 19 मार्च को टॉक्सिक के साथ आदित्य धर की धुरंधर 2 भी रिलीज होने वाली है. ये क्लैश बहुत धमाकेदार होगा. देखना होगा कौन-सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारती है.

