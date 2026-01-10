विज्ञापन

इस सुपरस्टार ने जब कायम की दोस्ती की मिसाल, मुश्किल दिनों में काम आए 14 दोस्तों को गिफ्ट किए 8-8 करोड़ कैश

सुपरस्टार जॉर्ज क्लूनी ने अपने 14 करीबी दोस्तों को एक एक मिलियन डॉलर कैश तोहफे में दिया था, जिसके चलते वह चर्चा में आ गए थे.

जॉर्ज क्लूनी ने दोस्तों को दिए 8-8 करोड़

ऐसा लगता है दोस्ती आज के समय में पैसों के आगे छोटी पड़ती जा रही है. जहां एक दोस्त के दूसरे दोस्त को जान से मारने की खबरें सामने आती रहती हैं तो वहीं दोस्ती में धोखाधड़ी के मामले भी चर्चा में रहे हैं. लेकिन हॉलीवुड के सुपरस्टार जॉर्ज क्लूनी अपनी दोस्ती के लिए पॉपुलर हो गए. उनकी कहानी के बारे में क्या आप जानते हैं, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है. दरअसल, साल 2013 में क्लूनी ने अपने 14 सबसे करीबी दोस्तों को एक-एक मिलियन डॉलर ( आज के समय में करीब 8 करोड़ रुपये कैश) गिफ्ट कर दिए. जी हां, कुल 14 मिलियन डॉलर सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दोस्त उनके मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे थे. यह किस्सा 8 साल पुराना है. यानी 2017 का जब क्लूनी के बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर रैंडे गर्बर ने इसके बारे में बताया था. जबकि खुद क्लूनी ने 2020 में जीक्यू मैगजीन को दिए इंटरव्यू में इसका सच बताया जब उन्हें ‘आइकन ऑफ द ईयर' चुना गया था.

फिल्म से खूब हुई थी जब कमाई

क्लूनी की उस समय उम्र 52 साल थी. वह सिंगल थे. जबकि उसी समय वह अपनी फ्यूचर वाइफ अमाल क्लूनी से मिले थे, लेकिन शादी या फैमिली की कोई प्लानिंग नहीं थी. उनकी फिल्म ग्रैविटी रिलीज होने को थी, जिससे उन्हें भारी कमाई हासिल हुई क्योंकि स्टूडियो ने फ्लॉप समझकर पर्सेंटेज में पेमेंट दिया था. इस कमाई से क्लूनी ने सोचा कि असली खुशी तो दोस्तों के साथ बांटने में है.

14 दोस्तों के लिए चुना तोहफा

क्लूनी ने GQ को बताया, “मेरे पास ये 14 दोस्त हैं, जो पिछले 35 सालों से मेरे साथ हैं. मैं टूटा हुआ था तो उनके सोफे पर सोया, पैसा उधार लिया. उन्होंने मेरी मदद की, मैंने उनकी. बिना उनके मैं जहां हूं वहां नहीं होता. मैंने सोचा, अगर बस से कुचल गया तो ये सब मेरी वसीयत में भी है. तो बस का इंतजार क्यों करूं?”

यूं किया दोस्तों को सरप्राइज

ऑपरेशन ‘मिलियन डॉलर सरप्राइज' के लिए क्लूनी ने एक पुरानी वैन ली, जिस पर ‘फ्लोरिस्ट' लिखा था (जैसे कोई हीस्ट मूवी में!). लॉस एंजेल्स में एक सीक्रेट लोकेशन पर गए, जहां कैश के बड़े-बड़े पैलेट्स रखे थे. सब 20 डॉलर के नोटों में 14 मिलियन डॉलर कैश लोड किया. फिर 14 लग्जरी टूमी सूटकेस में पैक किया. इसके बाद 27 सितंबर 2013 को उन्होंने दोस्तों को डिनर पर बुलाया. डिनर के बाद कहा, “सूटकेस खोलो!” सब हैरान – हर बैग में 10 लाख डॉलर! खास बात यह थी कि क्लूनी ने टैक्स भी पहले ही पे कर दिया था ताकि दोस्तों को पूरा पैसा मिले. एक दोस्त ने कहा, “जॉर्ज मुस्कुरा रहा था, खुश था.”

बता दें, आज क्लूनी अमाल और जुड़वां बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये कहानी बताती है कि सच्ची दोस्ती पैसों से ऊपर है. क्लूनी की उदारता ने दिखाया कि सफलता का मतलब सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनों के लिए भी जीना है.

George Clooney, George Clooney Friends
