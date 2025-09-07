425 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुका ये सुपरस्टार, जीते 3 नेशनल अवॉर्ड, एक साल में 36 मूवी रिलीज करने का है रिकॉर्ड, पहचाना

आज यानी 7 सितंबर को हिंदी सिनेमा के ऐसे दिग्गज सितारे का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने करियर में 425 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. वहीं उनके नाम कमल हासन और अजय देवगन जैसे सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल है, जिनके नाम 3 नेशनल अवॉर्ड हासिल करने का रिकॉर्ड है. इतना ही नहीं यह सुपरस्टार तो 43 साल पहले एक ही साल में 24 फिल्मों में नजर आ चुका है. नहीं पहचाना हम बात कर रहे हैं मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी की, जिनका पूरा नाम मोहम्मद कुट्टी पानापारमबिल इस्माइल है. वहीं आज उनके फैंस मामुक्का के नाम से जानते हैं, जिसमें इक्का का अर्थ बड़ा भाई है. इसके अलावा उन्हें मेगास्टार के नाम से भी जाना जाता है.

ममूटी मलयालम इंडस्ट्री पर 5 दशक से राज कर रहे हैं. वहीं उन्हें उनके पावर पैक्ड किरदारों और एक्टिंग के लिए जाना जाता है. वह करीबन 15 फिल्मों में डबल रोल निभा चुके हैं. जबकि एक फिल्म में वह ट्रिपल रोल भी निभा चुके हैं. वह इकलौते ऐसे मलयालम स्टार हैं, जिन्हें 3 नेशनल अवॉर्ड उनकी एक्टिंग के लिए मिले हैं. जबकि हिंदी सिनेमा में कमल हासन और अजय देवगन के साथ वह यह खिताब शेयर करते हैं.

क्या आप जानते हैं कि ममूटी के नाम एक साल में 36 फिल्मों में नजर आने का रिकॉर्ड भी है. दरअसल, 80 के दशक में सबसे बिजी एक्टर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने 1983 से 186 में 120 फिल्मों काम किया है. इनमें वीज़ा, थीरम थेदुन्ना थिरा, शेषम कज़चायिल , संध्याक्कु विरिंजा पूवु , सागरम शांतम, रुग्मा, रचना, प्रथिंजजा, पिनिलावु, ओरु स्वकार्यम, ओरु मुखम पाला मुखम, ओरु मदाप्रविंते कथा, ओन्नू चिरिकु, नाथी मुथल नाथी वारे, नानायम, पार्क में मराक्किलोरिक्कलम (कैमियो), मानसरू महासमुद्रम, मनियारा शमीर, लेखायुदे मरनम ओरु फ्लैशबैक, सागरम संथम, कूडेवाइड, कोडुनकट्टू, किन्नाराम, कट्टारुवी, इनियेनकिलम, हिमवाहिनी, गुरु दक्षिणा, एन्ते कथा, कुली, चांगथम, चक्रवलम चुवन्नप्पोल, अस्थराम,अमेरिका अमेरिका,आदमिन्ते वारियेलु , आ रात्रि,एत्तिलाम हैं.