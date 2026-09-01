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डीयू के मिरांडा हाउस कॉलेज की इस लड़की को राह चलते एकता कपूर के शो में मिला रोल, संजय, अक्षय, रणबीर के साथ कर चुकी है काम

टीवी की यह मशहूर अभिनेत्री हैं टीवी शोज के अलावा फिल्मों में भी नजर आती हैं.  हाल ही में उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया और अपने सफर के बारे में बात की.

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डीयू के मिरांडा हाउस कॉलेज की इस लड़की को राह चलते एकता कपूर के शो में मिला रोल, संजय, अक्षय, रणबीर के साथ कर चुकी है काम
इस लड़की को राह चलते एकता कपूर के शो में मिला रोल
नई दिल्ली:

मौनी रॉय टीवी की मशहूर अभिनेत्री हैं. टीवी शोज के अलावा वह फिल्मों में भी नजर आती हैं.  हाल ही में उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया और अपने सफर के बारे में बात की. फराह खान के यूट्यूब व्लॉग के हालिया एपिसोड में नजर आईं इस एक्ट्रेस ने अपने एक्टिंग करियर के बारे में बात की. बातचीत के दौरान, मौनी ने बताया कि एक्टिंग को उन्होंने शुरू में अपने करियर के तौर पर नहीं चुना था. ग्लैमर की दुनिया में आने से पहले, उन्होंने दिल्ली के मिरांडा हाउस से इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई की थी और जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की थी. उन्होंने फराह से कहा, "बहुत से लोग नहीं जानते कि मैंने मिरांडा से इंग्लिश ऑनर्स में फर्स्ट क्लास हासिल की और फिर जामिया से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री की."

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एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने आने के बारे में बात करते हुए मौनी ने अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर हुई एक मुलाकात को याद किया. मौनी ने बताया, "मैं यूनिवर्सिटी के बाहर जा रही थी. एकता मैम की टीम के किसी व्यक्ति ने मुझे सड़क पर चलते हुए देखा, मेरे कंधे पर थपथपाया और कहा..., "हम अक्सर ऐसी कहानियां सुनते हैं, जैसे, 'मैं कैब में बैठी थी और तभी किसी ने...' लेकिन मेरे साथ सच में ऐसा हुआ. ठीक इसी तरह यह सब हुआ."

मौनी ने बताया कि इसी मुलाकात की वजह से उन्हें अपना पहला टेलीविजन शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' मिला, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी के लीड रोल वाले शो के पहले सीजन के आखिर में कृष्णा तुलसी का किरदार निभाया था. मौनी ने यह भी बताया कि शुरू में वह लंबे समय तक एक्टिंग करियर बनाने के इरादे से मुंबई नहीं आई थीं. उन्होंने कहा, "जब मैं बॉम्बे आई, तो हम इंडियन स्ट्रीट थिएटर कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं समर जॉब के लिए आऊंगी. मैं तीन या चार महीने काम करूंगी और फिर दिल्ली वापस चली जाऊंगी."

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हालांकि, इस शहर से प्यार हो जाने के बाद उनके प्लान बदल गए. मौनी ने बताया, "मुझे इस शहर से सच में प्यार हो गया." जब फराह ने पूछा कि उन्हें मुंबई आए कितना समय हो गया है, तो मौनी ने बताया कि वह अब 19 साल से इस शहर में रह रही हैं.इन सालों में मौनी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक अहम पहचान बनाई है. वे 'नागिन' और इसके सीक्वल 'नागिन 2' में रूप बदलने वाली नागिन के किरदार के लिए काफी मशहूर हैं. उनकी कुछ फिल्में हैं 'मेड इन चाइना', 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन – शिवा' और 'है जवानी तो इश्क होना है'.

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