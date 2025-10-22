2025 में जो ना कर सके रजनीकांत और सूर्या वो कर गया ये नया स्टार, 30 करोड़ की फिल्म ने 4 दिन में कमाए 83 करोड़

तमिल सिनेमा में जो करिश्मा रजनीकांत और सूर्या जैसे सितारे नहीं कर सके. वो 32 साल के सिर्फ चार फिल्म पुराने एक्टर ने कर दिखाया है. इसने 2025 की बैक टू बैक दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे दी है. ये वो हीरो है जिसकी ये लगातार तीसरी फिल्म है जो ब्लॉकबस्टर रही है और इसकी एक भी फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं हुई है. दीवाली पर प्रदीप रंगनाथन और ममिता बैजू की रोमांटिक कॉमेडी ‘ड्यूड' ने धमाल मचा दिया है. निर्देशक कीर्तिस्वरन की इस डेब्यू फिल्म ने रिलीज के चार दिन में ही दुनिया भर में 83 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म का बजट मात्र लगभग 30 करोड़ रुपये है.

प्रदीप रंगनाथन की रोमांटिक कॉमेडी ‘ड्यूड' 17 अक्टूबर को दीवाली के मौके पर रिलीज हुई थी. सैकनिल्क के मुताबिक पहले दिन ही इसने भारत में 9.75 करोड़ रुपये नेट कमाई की. दूसरे दिन कलेक्शन में उछाल आया, जब यह 10.30 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. तीसरे दिन 10.50 करोड़ (तमिल वर्जन से 8 करोड़ और तेलुगु से 2.50 करोड़) के साथ ओपनिंग वीकेंड को 30.55 करोड़ नेट पर पूरा किया. चौथे दिन 10.80 करोड़ की कमाई के साथ कुल चार दिन का भारत नेट कलेक्शन 41.55 करोड़ रुपये हो गया. तमिल वर्जन ने 31 करोड़ नेट का योगदान दिया, जबकि तेलुगु ने 10.55 करोड़. दुनिया भर में चौथे दिन तक यह 83 करोड़ पर पहुंच चुकी थी.

प्रदीप रंगनाथन की यह फिल्म उनकी पिछली हिट ‘ड्रैगन' (2025) से भी आगे निकल गई है, जो ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई वाली उनकी फिल्म बन गई. फिल्म में आर. शरतकुमार, रोहिणी, ऐश्वर्या शर्मा और नेहा शेट्टी भी अहम भूमिकाओं में हैं. अब उम्मीद जताई जा रही है कि ड्यूड पांचवें दिन वर्ल्डवाइड कलेक्शन में 100 करोड़ रुपये के कलेक्शन को पार कर सकती है.

प्रदीप रंगनाथन की 'ड्रैगन' फरवरी 2025 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने 37 करोड़ के बजट में 150 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म में प्रदीप के साथ अनुपमा परमेश्वरन और कयाडू लोहार लीड रोल में थे.