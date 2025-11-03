'स्त्री 2' नहीं 'भेड़िया' बनकर रह गई 'थामा', हिट हुई या फ्लॉप आयुष्मान-रश्मिका की थामा?

'थामा' मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है. आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की थामा को लेकर जबरदस्त हाइप थी. इसकी वजह मैडॉक की ओर से 'स्त्री 2' और 'मुंज्या' जैसी सुपरहिट फिल्मों का आना था. फिर थामा में जिस तरह के कैमियो दिखे उससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ रिस्पॉन्स मिलेगा. लेकिन कहते हैं ना कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए. ऐसा ही कुछ 'थामा' के साथ भी हुआ. फिल्म को दर्शकों ने पसंद तो किया लेकिन इससे जल्द ही दूर भी हो गए. इस तरह मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की थामा फिल्म 'भेड़िया' बनकर रह गई स्त्री 2 कतई नहीं बन सकी. आइए जानते हैं 'थामा' का बॉक्स ऑफिस गणित...

हिट हुई या फ्लॉप आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा?

अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा हिट हुई है या फ्लॉप? लीजिए हम आपको पूरा गणित बताए देते हैं. इसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकेंगे कि फिल्म हिट रही या फ्लॉप. आईएमडीबी के मुताबिक, थामा ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 150 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. जबकि आईएमडीबी पर फिल्म का बजट 140 करोड़ रुपये बताया गया है. जबकि फिल्म का नेट कलेक्शन 110 करोड़ रुपये का रहा है. इस तरह बेताल के कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्म स्त्री 2 जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है.

'भेड़िया' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की बात करें तो इसमें भेड़िया, मुंज्या और स्त्री 2 के नाम लिए जा सकते हैं. अगर भेड़िया की बात करें तो यह 2022 में रिलीज हुई थी. आईएमडीबी के मुताबिक फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपये था लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 94 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. जबकि इसका नेट कलेक्शन 81 करोड़ रुपये का रहा. फिल्म 24 नवंबर, 2022 को रिलीज हुई थी. इसमें वरुण धवन और कृति सेनन लीड रोल में थे. इसका निर्देशन अमर कौशिक ने किया था.

'मुंज्या' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की मुंज्या 7 जून 2024 को रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया था, जिन्होंने थामा भी बनाई है. फिल्म में शरवरी, अभय वर्मा और मोना सिंह लीड में थे. आईएमडीबी के मुताबिक, फिल्म का बजट लगभग 30 करोड़ रुपये था. इसने दुनियाभर में 125 करोड़ रुपये कमाए थे जबकि भारत में इसने 101 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. इस तरह कम बजट में इसने बड़ा चमत्कार किया था.

'स्त्री 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की 'स्त्री 2' 15 अगस्त 2024 को रिलीज हुई थी. इसके निर्देशक अमर कौशिक थे. आईएमडीबी के मुताबिक फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपये था और इसने दुनियाभर में 857 करोड़ का कलेक्शन किया था जबकि भारत में नेट कलेक्शन 597 करोड़ रुपये रहा. इस तरह यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसने कमाई के रिकॉर्ड बनाए. जबकि 2018 की स्त्री का बजट लगभग 25 करोड़ रुपये था जबकि इसने 180 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

'थामा' में क्या रह गई कमी?

'थामा' बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार नहीं पकड़ पाई. इसकी एक वजह इंट्रोडक्शन मूवी भी हो सकती है क्योंकि इस यूनिवर्स में बेताल कैरेक्टर्स की ये पहली फिल्म है. फिर इसका बजट इस सीरीज की फिल्मों में सबसे ज्यादा रहा है. स्त्री 100 करोड़ की फिल्म थी, इसका जनता कनेक्ट भी था और इसका भरपूर फायदा ये ले गई. लेकिन थामा को अभी दर्शकों से कनेक्ट बनाना था, उसके बावजूद इसका बजट काफी भारी भरकम हो गया. फिर फिल्म में लव स्टोरी हावी थी, यहां भी दर्शक थोड़ा उलझकर रह गए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सरपट नहीं दौड़ सकी. अब देखना है कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में थामा का आने वाले दिनों में क्या रोल रहता है.