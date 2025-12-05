सेलिना जेटली के बचपन की 8 फोटो, चौथी फोटो में जेल में बंद भाई के संग बॉन्डिंग देख फैंस हुए इमोशनल

Celina Jaitly Childhood Photos: बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर सेलिना जेटली एक्टिंग छोड़ चुकी हैं और अपनी घर-गृहस्थी में बिजी हैं. फिलहाल वह अपने भाई को लेकर चर्चा में हैं, जो यूएई की जेल में बीते 15 महीनों से जेल में हैं. अपने भाई को छु़ड़ाने के लिए एक्ट्रेस भरसक प्रयास कर रही हैं. इन 15 महीनों में उनकी भाई से एक बार भी बात नहीं हो पाई है. सेलिना मिस इंडिया रह चुकी हैं और बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है.

सेलिना ने साल 2001 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था. वहीं साल 2001 में ही वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 4th रनर अप रही थीं. इसके बाद एक्ट्रेस को बॉलीवुड में मौका मिला.

साल 2003 में सेलिना ने फिल्म जानेशीन से बॉलीवुड डेब्यू किया था. उनकी डेब्यू फिल्म के हीरो फरदीन खान थे. इस फिल्म को फरदीन खान के पिता फिरोज खान ने लिखा और डायरेक्ट किया था.

सेलिना की डेब्यू फिल्म खास नहीं चली थी, लेकिन फिल्म के गाने जरूर हिट हुए थे. वहीं, सेलिना को भी इस फिल्म से खूब पॉपुलैरिटी मिली थी. डेब्यू ईयर में ही उन्हें फिल्म खेल में देखा गया था.

साल 2004 में वह टॉलीवुड फिल्म सूर्यम में दिखीं. इस फिल्म में वह मंचू विष्णु की हीरोइन बनी थीं. सेलिना को साल 2003 और 2004 में एक भी हिट नहीं मिली थी. 2005 में उनकी किस्मत चमकी.

सेलिना ने साल 2005 में कॉमेडी ड्रामा फिल्म नो एंट्री में काम किया था. इस फिल्म में भी उनके हीरो फरदीन खान थे. सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान स्टारर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई.

लेकिन सेलिना को फिल्म हिट होने का कोई फायदा नहीं मिला. इसके बाद एक्ट्रेस को जवानी-दिवानी, टॉम डिक एंड हैरी, अपना सपना मनी मनी, हे बेबी, सी कंपनी, गोलमाल रिटर्न्स जैसी फिल्मों में देखा गया था.

वह आखिरी बार साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म विल यू मेरी मी? में दिखी थीं. साल 2011 में एक्ट्रेस ने शादी रचाई थी और अपना घर बसा लिया था. एक्ट्रेस ने आस्ट्रियन बिजनेसमैन पीटर हाग से शादी की थी.

शादी के अगले साल 2012 में ही सेलिना जुड़वां बच्चों की मां बनी थीं और उनकी फैमिली में डबल खुशियों ने दस्तक दी थी. पांच साल बाद एक्ट्रेस ने फिर जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था. लेकिन दुर्भाग्यवश उनके एक बच्चे की दिल से जुड़ी बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिससे एक्ट्रेस टूट गई थीं. सेलिना 2017 में मां बनीं और साल 2023 में उन्होंने अपने बच्चे खोने का दर्द साझा किया था.