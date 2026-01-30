अक्षय कुमार के बेटे आरव और बेटी नितारा की पर्सनैलिटी है एक दूसरे से अलग, डेटिंग एडवाइस पर ट्विंकल खन्ना ने कह दी ये बात

ट्विंकल खन्ना अक्सर अपनी बातें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने मैनोपॉज के बारे में खुलकर बात की. वहीं हाल ही में उन्होंने बच्चों की डेटिंग लाइफ का भी जिक्र किया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से शादी की है और कपल के दो बच्चे बेटा आरव भाटिया (24) और बेटी (13) नितारा भाटिया हैं. ट्विंकल खन्ना ने बताया कि उनके दोनों बच्चों की पर्सनैलिटी बहुत अलग हैं. इसलिए उनकी दोनों के लिए एडवाइज अलग है.

द प्रिंट को दिए इंटरव्यू में ट्विंकल खन्ना ने कहा, मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी और हमारे बीच मतभेद हुआ. हम ट्रैवल कर रहे थे. मैं गलत थी और वह सही थी. मुझे यह उससे कहना था कि मुझसे उम्मीद ना करें कि मैं परफेक्ट हूं. मैं भी गलती कर सकती हूं. मैं भी उतनी ही इंपरफेक्ट हूं, जितने आप हैं. मैं थोड़ा ज्यादा मैच्योर हूं. थोड़ा ज़्यादा समझदार हूं, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूं. इसलिए, मुझसे इसकी उम्मीद मत करो. मैं जैसा हूं, मुझे वैसा ही अपनाओ. और, मुझे लगता है कि बच्चों को यही अपनापन चाहिए होता है.”

बच्चों को दी गई डेटिंग एडवाइस के बारे में बात करते हुए ट्विंकल खन्ना ने कहा, आपके बच्चों के साथ में आपको उनकी पर्सनैलिटी देखनी होगी और उसके अनुसार आप एडवाइस दें. मेरे बेटा बहुत दयालु इंसान हैं. बचपन से ही बहुत सॉफ्ट दिल का है. डेटिंग के मामले में ही नहीं. लेकिन दोस्तों के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी. मैं उसे हमेशा कहती हूं कि वह बहुत उदार है, जिसका फायदा कभी-कभी दूसरे लोग उठा सकते हैं.”

बेटी को लेकर डेटिंग एडवाइस पर ट्विंकल खन्ना ने कहा, मेरी बेटी को मैं कहती हूं कि उन्हें अपनी बाउंड्री को थोड़ा नीचे करना होगा. वह केवल 13 साल की है और उसे थोड़ा कम अग्रेसिव होना होगा. तो डेटिंग हो या दोस्ती और या फिर कोई भी रिलेशनशिप. एडवाइस थोड़ी बहुत एक जैसी है. दुनिया में आपको ऐसे ही काम करना है, सिर्फ किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं जिसके साथ आपका रोमांटिक रिश्ता हो. इसलिए उसके लिए, थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव बनो और उसके लिए, थोड़ा कम अग्रेसिव बनो.”

बता दें कि ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार ने 17 जनवरी 2001 में शादी की थी. वहीं 2002 में कपल के बेटे आरव भाटिया का जन्म हुआ. वहीं 2012 में बेटी नितारा का जन्म हुआ. कपल ने बच्चों को लाइमलाइट से दूर रखा है और वह विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं.