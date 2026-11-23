हिंदी सिनेमा के 'ही-मैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने एक साल पहले 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था. भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सफल अभिनेताओं में से एक धर्मेंद्र ने 65 साल के करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था. इसके साथ ही हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. धर्मेंद्र को 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. बाद में मरणोपरांत 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया.

धर्मेंद्र का असली नाम

धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में 8 दिसंबर 1935 को केवल कृष्ण और सतवंत कौर के घर हुआ था. उनका असली नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल था. धर्मेंद्र ने अपना बचपन साहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना जिले के लालटन कलां में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई की, जहां उनके पिता प्रधानाध्यापक थे. धर्मेंद्र ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन पूरी की थी.

धर्मेंद्र का फिल्मी सफर किसी फिल्मी खानदान से शुरू नहीं हुआ था. धर्मेंद्र को बचपन से फिल्मों का शौक था. पढ़ाई करने के बाद धर्मेंद्र ने मुंबई का रुख किया लेकिन फिल्मों में काम न मिलने के कारण वापस पंजाब लौट आए थे. पंजाब आकर एक ड्रिलिंग कंपनी में नौकरी कर ली. कुछ दिनों बाद धर्मेंद्र ने फिल्मफेयर पत्रिका प्रतिभा खोज के लिए एक विज्ञापन देखने के बाद अभिनय के लिए खुद को तैयार किया और मुंबई पहुंच गए. उन्होंने न्यू टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और विजेता बने. हालांकि, इसके बाद भी उन्हें आसानी से फिल्मों में काम नहीं मिला.

ऐसे मिला पहली फिल्म में काम

एक बार फिर से मुंबई छोड़ने का विचार किया जब तक कि उन्हें साथी अभिनेता मनोज कुमार ने रुकने के लिए राजी नहीं किया. बाद में धर्मेंद्र ने अर्जुन हिंगोरानी की रोमांटिक ड्रामा 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से 1960 में अपनी फिल्मी शुरुआत की. हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई. इसके बाद 1961 में रमेश सैगल की 'शोला और शबनम' में काम किया, जिससे उन्हें पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने मोहन कुमार की अनपढ़ (1962) और बिमल रॉय की बंदिनी (1963) जैसी हिट फिल्में दीं, जिसने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता.

70 के दशक में धर्मेंद्र ने अपने लुक और फिटनेस के कारण दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. उनकी एक्शन फिल्मों में जबरदस्त स्टंट और मजबूत शरीर ने उन्हें 'हीमैन' का खिताब दिलाया. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी भी बहुत पसंद की गई. धर्मेंद्र और हेमा ने 'सीता और गीता', 'शोले', 'राजा जानी', 'तुम हसीन मैं जवान' और 'पत्थर के फूल' जैसी हिट फिल्मों में एक साथ काम किया. फिल्म शोले में धर्मेंद्र का 'वीरू' का किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है.

अपने स्टंट खुद करते थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र अपनी फिल्मों में हमेशा अपने स्टंट खुद करते थे. कई बार उन्होंने असली जानवरों के साथ भी एक्शन सीन किए. धर्मेंद्र की कॉमेडी फिल्मों की भी तारीफ होती थी. 'चुपके चुपके' और 'यमला पगला दीवाना' जैसी फिल्मों में उनके हास्य रूप को दर्शकों ने देखा. धर्मेंद्र को साल 1997 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला. उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म 'घायल' को भी नेशनल अवॉर्ड और फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला.

धर्मेंद्र का निजी जीवन भी किसी फिल्मी कहानी जैसा रहा. धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं. धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में आने से पहले 11 जून 1954 को 18 वर्ष की आयु में प्रकाश कौर से विवाह किया था, जिनसे उनके दो बेटे सनी और बॉबी देओल और दो बेटियां अजीता और विजेता हैं. साल 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की थी. बताया जाता है कि हेमा मालिनी से शादी के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था क्योंकि वह पहले से शादीशुदा थे. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो बेटियां एशा और अहाना हैं.

एक्टिंग के अलावा राजनीति

धर्मेंद्र ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था. धर्मेंद्र 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए. उन्होंने राजस्थान के बीकानेर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रामेश्वर लाल डूडी को लगभग 60,000 मतों से हराया था. उनके पांच साल के कार्यकाल के दौरान संसद में कम उपस्थिति और क्षेत्र से अनुपस्थित रहने को लेकर उनकी आलोचना भी हुई थी. कार्यकाल समाप्त होने के बाद 2009 में उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और फिल्मों पर ध्यान केंद्रित किया.

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