धर्मेंद्र के अलावा 24 नवंबर को ही इस हिट फिल्म मेकर का भी हुआ था निधन, साथ में दी थी एक हिट फिल्म

धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा में कई ऐसी हिट फिल्में दी हैं जो लोगों को मुंह जुबानी याद हैं और इन ही फिल्मों में से एक है साल 1983 में रिलीज हुई ‘नौकर बीवी का’.

धर्मेंद्र और उनके डायरेक्टर राजकुमार कोहली का कनेक्शन
नई दिल्ली:

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही-मैन के नाम से पहचाने जाने वाले फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को आखिरी सांस ली और अपने फैंस को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए. धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा में कई ऐसी हिट फिल्में दी हैं जो लोगों को मुंह जुबानी याद हैं और इन ही फिल्मों में से एक है साल 1983 में रिलीज हुई ‘नौकर बीवी का'. यूं तो धर्मेंद्र ने तमाम हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उन सबके बीच हमने इसी फिल्म का जिक्र क्यों किया ये आपको बताते हैं. 

क्या है इस फिल्म से कनेक्शन?

‘नौकर बीवी का' का जिक्र हमने इसलिए किया, क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले राजकुमार कोहली और धर्मेंद्र के बीच एक अजब कनेक्शन बन गया. ये कनेक्शन था इस दुनिया से जाने के दिन का. आपको ये जानकारी हैरानी होगी कि 24 नवंबर साल 2023 में राजकुमार कोहली का निधन हुआ था और उनके निधन के ठीक दो साल बाद उसी तारीख को यानी 24 नवंबर को ही धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. हालांकि ये महज एक इत्तेफाक है. आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने केवल ‘नौकर बीवी का' में ही नहीं, बल्कि राजकुमार कोहली की और भी फिल्मों में काम किया था जैसे बदले की आग, राज तिलक, जीने नहीं दूंगा, इंसानियत का दुश्मन. 

आखिरी बार किस फिल्म में आएंगे नजर

धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जाते-जाते भी एक्टर अपने फैंस को एक तोहफा देकर गए हैं. 89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र एक्टिंग कर रहे थे. साल 2024 में एक्टर शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे. वहीं एक्टर आखिरी बार फैंस को फिल्म ‘इक्कीस' में नजर आएंगे. इस फिल्म में वो अपने बेहद अजीज दोस्त अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्या नंदा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. ये धर्मंद्र की आखिरी फिल्म होगी. फिल्म इसी साल 26 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

