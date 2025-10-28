विज्ञापन

यह बच्ची दे चुकी 3 हिट फिल्में, OTT पर भी चलाया जादू, पापा हैं मशहूर एक्टर, भाई डेब्यू फिल्म से बना स्टार

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे 30 अक्टूबर को अपना बर्थडे मनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.  ऐसा लग रहा है कि उनकी मां भावना पांडे अपनी बेटी के बर्थडे वीक के दौरान बहुत एक्साइटेड हैं .

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे 30 अक्टूबर को अपना बर्थडे मनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.  ऐसा लग रहा है कि उनकी मां भावना पांडे अपनी बेटी के बर्थडे वीक के दौरान बहुत एक्साइटेड हैं . अनन्या का बर्थडे आने वाला है, इसलिए भावना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अनन्या की बचपन की एक प्यारी सी फोटो पोस्ट की. तस्वीर में छोटी अनन्या, जो शायद लगभग 7 से 8 साल की होगी, एक गेम ज़ोन में एक छोटी कार में बैठी दिख रही है.

भावना ने लिखा, “मेरी प्यारी का बर्थडे आ रहा है.” अनन्या ने अपनी मां की पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिर से शेयर किया और उसके कैप्शन में फ्लाइंग किस इमोटिकॉन लिखा. एक्ट्रेस और उनकी मां के बीच बहुत करीबी रिश्ता है और वे बेस्ट फ्रेंड्स जैसी हैं. हाल ही में दिवाली के मौके पर अनन्या मशहूर डिज़ाइनर रोहित बल का डिज़ाइन किया हुआ पिंक विंटेज आउटफिट पहने नजर आईं, यह ड्रेस असल में उनकी मां भावना पांडे की थी.

अपने कपड़ों के पीछे की कहानी शेयर करते हुए, एक्ट्रेस ने लिखा, "20 साल से ज़्यादा पहले मेरी मां की अलमारी से 'विंटेज गुड्डा'." आउटफिट के साथ, उन्होंने एक जोड़ी झुमके भी पहने थे जिनका उनकी मां के लिए खास महत्व है. उन्होंने कहा, "...मेरी दादी ने मेरी मां को उनकी शादी के दिन गिफ्ट किया था और मैंने उनकी दिवाली के दिन चुरा लिया." उनकी पोस्ट की एक और क्लिप में अनन्या अपने घर के बीच में बैठी हुई हैं. उनके चारों ओर दिवाली की खूबसूरत सजावट है और परिवार के सदस्य लक्ष्मी पूजा के दौरान उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि वह घर की लक्ष्मी हैं.

प्रोफेशनल फ्रंट पर, अनन्या स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, आखिरी बार करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस की गई अपनी OTT डेब्यू सीरीज़, कॉल मी बे में देखी गई थीं. वह ड्रीम गर्ल 2, लाइगर और पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों में भी दिखी थीं. आगे वह तू मेरी मैं तेरा, चांद मेरा दिल में दिखेंगी. 

