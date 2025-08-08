विज्ञापन

सैयारा की आंधी में बॉक्स ऑफिस पर सूनामी बनकर आई ये फिल्म, 78 लाख ओपनिंग, अब भारत में 14 दिन और कमाई 47.55 करोड़ 

सैयारा की आंधी में बॉक्स ऑफिस पर सूनामी लाने वाली इस फिल्म को अगर आप महावतार नरसिम्हा समझ रहे हैं तो आपका यह अंदाजा गलत होने वाला है. 

Read Time: 3 mins
Share
सैयारा की आंधी में बॉक्स ऑफिस पर सूनामी बनकर आई ये फिल्म, 78 लाख ओपनिंग, अब भारत में 14 दिन और कमाई 47.55 करोड़ 
सु फ्रॉम सो ने सैयारा से ज्यादा प्रॉफिट वसूला है.
नई दिल्ली:

इन दिनों हर तरफ महावतार नरसिम्हा की चर्चा सुनने को मिल रही है, जिसके चलते आप भी इस वीकेंड पर इन दो फिल्मों को देखने की प्लानिंग जरुर कर रहे होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दो फिल्मों की चर्चा के बीच साउथ की एक फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. हाल कुछ ऐसा है कि सैयारा के प्रॉफिट से भी यह फिल्म आगे निकलती हुई नजर आ रही है. हम बात कर रहे हैं 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म सु फ्रॉम सो की, जिसका बजट केवल 2 करोड़ का है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई 57.5 करोड़ तक पहुंच गई है. जबकि भारत में कलेक्शन 47.53 करोड़ तक पहुंचा है. 

सु फ्रॉम सो एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा कन्नड़ फिल्म है, जिसे जे. पी. थुमिनाद ने डायरेक्ट किया हैं. शनील गौतम, जे. पी. थुमिनाद, संध्या अरकेरे, प्रकाश थुमिनाद, दीपक राय पनाजे, माइम रामदास और राज बी. शेट्टी जैसे कलाकार लीड रोल में फिल्म में नजर आ रहे हैं.  कहानी सोमेश्वर से सटे गांव मार्लूर की है, जहां अशोक नाम का एक लापरवाह युवक सुलोचना नाम की आत्मा के कब्जे में आ जाता है, जिससे यह फिल्म और रोमांचक हो जाती है. लोग रवि अन्ना को इस समस्या को सुलझाने के लिए बुलाते हैं और फिर आगे जो होता है दर्शकों का ध्यान खींच लेता है. 

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन सू फ्रॉम सो ने पहले दिन 78 लाख की ओपनिंग की थी. इसके बाद दूसरे दिन 2.17 करोड़, तीसरे दिन 3.5 करोड़, चौथे दिन 3.05 करोड़, पांचवे दिन 3.4 करोड़, छठे दिन 3.5 करोड़, सातवें दिन 3.75 करोड़ कमाई के बाद पहले हफ्ते कलेक्शन 20.15 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. इसके बाद आठवें दिन 3.8 करोड़, नौंवे दिन 4.5 करोड़, दसवे दिन 6.55 करोड़, 11वें दिन 3.7 करोड़, 12वें दिन 3.4 करोड़, 13वें दिन 2.8 करोड़, 14वें दिन 1.75 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. गौरतलब है कि ये कमाई खासकर कन्नड़ और मलयालम भाषा में हासिल हुई है. वहीं फिल्म का बजट 2 से 4 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसके चलते यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Su From So Movie, Saiyaara, Su From So, Su From So Budget, Su From So Trailer
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com