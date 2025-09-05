अमिताभ बच्चन की वजह से इस डायरेक्टर को अपनी मां से पड़ गया था चांटा, झाड़ लगाते हुए बोली थी 'बेवकूफ'

फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा आज यानी कि 5 सितंबर को अपना बर्थडे मना रहे हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी फिल्म '12वीं' फेल से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. अब आज उनके बर्थडे के मौके पर हम आपको उनका एकम मजेदार किस्सा सुनाने वाले हैं. ये किस्सा खुद विधु विनोद चोपड़ा ने सुनाया था. दरअसल विधु विनोद चोपड़ा ने एक बार एक्टर अमिताभ बच्चन को 4 करोड़ रुपये की शानदार रोल्स-रॉयस फैंटम गिफ्ट में दी थी. उन्होंने एक्टर को यह कार 2007 की उनकी फिल्म एकलव्य को "सहने और ना छोड़ने" के लिए गिफ्ट के तौर पर दी थी. लेकिन इस गिफ्ट की वजह से विधु की मां ने उन्हें चांटा लगा दिया था और "बेवकूफ" कहा था.

सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक बार एक इंटरव्यू के दौरान विधु विनोद चोपड़ा ने शेयर किया कि जया बच्चन ने अमिताभ से कहा था कि वे एकलव्य के सेट पर विधु के स्वभाव को संभाल नहीं पाएंगे. जया की भविष्यवाणी सच साबित हुई और सेट पर विधु और अमिताभ के बीच मतभेद हो गया. लेकिन क्योंकि उन्होंने फिल्म नहीं छोड़ी और पूरी फिल्म पूरी की इसलिए मैंने उन्हें 4.5 करोड़ रुपये की रोल्स-रॉयस गिफ्ट में दी. उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया और फिल्म में शानदार काम किया. हालांकि इसके बाद जो हुआ वह बहुत मजेदार था."

विधु ने कहा, "मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकता. जब मैं अमिताभ को कार गिफ्ट कर रहा था तो मैं अपनी मां को अपने साथ ले गया था. उन्होंने उन्हें चाबी सौंपी. वह वापस आईं और मेरी कार में बैठ गईं जो एक नीली मारुति वैन थी. उन्होंने बिग बी को 'लंबू' कहा. उस समय मेरे पास ड्राइवर नहीं था इसलिए मैं गाड़ी चला रहा था. उन्होंने मुझसे कहा, 'तू लंबू नू गाड़ी देदी?' मैंने कहा, 'हां'. उन्होंने जवाब दिया, 'तू खुद क्यों नहीं लेता गाड़ी?'"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने उनसे कहा कि मैं कार खरीदूंगा. अभी थोड़ा टाइम है. उन्होंने जवाब दिया, '11 लाख की तो होगी' और मैं हंस पड़ा क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह 4.5 करोड़ रुपये है. मैंने उन्हें इसकी कीमत बताई और उसने मुझे 'बेवकूफ' कहकर थप्पड़ मारा. मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि अगर पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता तो उसका क्या मतलब है."

2007 की फिल्म एकलव्य: द रॉयल गार्ड, जिसमें सैफ अली खान, संजय दत्त और विद्या बालन भी थे. बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही लेकिन क्रिटिक्स की तारीफ मिली. यह फिल्म उस साल ऑस्कर में भारत की ऑफीशियल एंट्री भी थी.