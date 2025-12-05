विज्ञापन

दीपिका पादुकोण को स्पिरिट और कल्कि 2898 एडी से क्यों किया गया बाहर? इस डायरेक्टर ने कर दिया खुलासा

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को दो साउथ की फिल्मों से बाहर कर दिया गया है. अब एक डायरेक्टर ने खुलासा किया है कि उन्हें फिल्म से क्यों निकाला गया.

Read Time: 2 mins
Share
दीपिका पादुकोण को स्पिरिट और कल्कि 2898 एडी से क्यों किया गया बाहर? इस डायरेक्टर ने कर दिया खुलासा
दीपिका पादुकोण को स्पिरिट और कल्कि 2898 एडी से क्यों किया गया बाहर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. उन्होंने इंडस्ट्री में 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की है जिसे कुछ लोग सही बता रहे हैं तो कुछ इसके खिलाफ हैं. इस शिफ्ट के चलते दीपिका को साउथ की दो बड़ी फिल्मों से बाहर कर दिया गया था. अब डायरेक्टर संजय गुप्ता ने खुलासा किया है कि आखिर क्यों उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. उन्होंने बताया है कि दीपिका 6 वैनिटी वैन डिमांड करती हैं और प्रोड्यूसर्स से उनके लिए पैसे देने के लिए भी कहती हैं. आइए आपको बताते हैं संजय गुप्ता ने क्या कहा.

संजय गुप्ता ने किया एक्सपोज

संजय गुप्ता ने एक इंटरव्यू में बताया कि 11 का आंकड़ा होता है कि चलो बच्चा है उसे 11 रुपये दे दो. ऐसा ही एक स्टार कपल है जो 11 वैनिटी वैन लेते हैं. जहां पर एक्टर 6 वैन और एक्ट्रेस 5 वैन लेती हैं तो जब साथ में काम करते हैं तो एक जगह पर 11 वैन होती हैं. जब तुम घर पर साथ में बैठकर खाते हो तो वैन में क्यों नहीं. एक का खाना एक वैन में बनता है और दूसरे का दूसरी में. मैं ये बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं. मैं आपको सच्चाई बताता हूं. इस एक्टर ने साउथ की एक फिल्म साइन की. वो शूट करने के लिए साउथ गए. साउथ के एक्टर ठीक थे. जब वो लोकेशन पर आए तब प्रोड्यूसर ने सेट पर 6 वैनिटी वैन देखी. उन्होंने कहा कि मैंने 6 एक्टर हायर नहीं किए हैं.

संजय ने आगे बताया ड्राइवर ने कहा सर ये तो साहब का वैन है. ये रातोंरात मुंबई से आया है. तो आपका एक दिन बच गया है. उन्होंने इस दिन शूट कैंसिल कर दिया और एक्टर को कहा कि सर अगले तीन दिन लोकेशन का प्रॉब्लम है आप मुंबई चले जाओ, आपको बुला लेंगे. जैसे ही एक्टर निकला उन्होंने ड्राइवर से कहा तुम भी वैनिटी लेकर यहां से निकलो.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanjay Gupta, Deepika Padukone
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com