ये डायरेक्टर चला एक्टर बनने, पहली ही फिल्म के लिए ले गया इतनी फीस, बन गया भारतीय सिनेमा का सबसे महंगा डेब्यू

भारतीय सिनेमा में एक डायरेक्टर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रहा है. जहां डेब्यू फिल्मों के लिए कई सितारों को नाममात्र की फीस मिलती है, वहीं इस एक्टर ने इतनी फीस ली है कि ये भारतीय सिनेमा का सबसे महंगा डेब्यू बन गया है. हम बात कर रहे हैं, साउथ सिनेमा के हिट मशीन डायरेक्टर लोकेश कनगराज की. अब वे एक नए अंदाज में लौटने वाले हैं. जिनकी फिल्मों में हमेशा जबरदस्त एक्शन और धांसू कहानी देखने को मिलती है, वही लोकेश अब कैमरे के पीछे नहीं, बल्कि सामने दिखेंगे. दरअसल 'कैथी', 'मास्टर' और 'विक्रम' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से पहचान बनाने वाले लोकेश अब बतौर एक्टर अपनी नई फिल्म ‘डीसी' में नजर आएंगे. इसे अरुण मथेश्वरन डायरेक्ट कर रहे हैं और सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रही है. फिल्म में वामिका गब्बी भी लीड रोल में हैं. खास ये है कि लोकेश को अपनी पहली ही फिल्म के लिए 35 करोड़ रुपये की फीस मिली है, जो अब तक किसी भी नए हीरो को दी गई सबसे बड़ी रकम बताई जा रही है.

एक्टिंग के साथ-साथ कहानी में भी देंगे अपना तड़का

लोकेश सिर्फ एक्टिंग तक नहीं रुकने वाले. फिल्म की कहानी, डायलॉग्स और स्क्रीनप्ले में भी वो खुद अपना इनपुट देंगे. यानी एक्टिंग के साथ-साथ दिमाग भी उनका ही चलेगा. डायरेक्टर अरुण मथेश्वरन के साथ मिलकर वो इस फिल्म को अपने स्टाइल में तैयार कर रहे हैं. जिन लोगों ने 'विक्रम' और 'कैथी' जैसी फिल्में देखी हैं, वो समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट से उम्मीदें कितनी बड़ी हैं.

फैंस बोले- लोकी आएगा तो धमाका पक्का

फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2026 तक खत्म हो जाएगी और रिलीज 2026 में प्लान की गई है. अब सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन देखने लायक हैं. कोई कह रहा है 'लोकी अब कैमरे के सामने भी छा जाएग', तो कोई लिख रहा है पहली फिल्म में ही इतना चार्ज? ये तो ब्लॉकबस्टर की खुशबू दे रही है. अब बस सबको इंतज़ार है लोकेश के ऑन-स्क्रीन डेब्यू का, क्योंकि अगर उनकी एक्टिंग ने भी वही असर दिखाया जो डायरेक्शन में दिखा था, तो फिर यकीनन बॉक्स ऑफिस हिलने वाला है.