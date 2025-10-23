अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल कर छाया ये चाइल्ड एक्टर, लेता था सबसे ज्यादा फीस, फोटो में देख पहचाना क्या?

इंडियन सिनेमा में शुरुआत से ही चाइल्ड आर्टिस्ट की खास भूमिका रही है. इसमें वो कभी छोटे-छोटे भाई-बहन, बेटा-बेटी, पोता-पोती, नाती-नातिन बनते नजर आए तो कभी लीड एक्टर्स के बचपन का रोल करते देखा गया. इस कड़ी में बात करेंगे को उस चाइल्ड एक्टर की जिसका बचपन का लुक अमिताभ बच्चन के जवानी के दिनों के लुक से बहुत मैच करता था. ऐसे इसे अमिताभ के बचपन के रोल के लिए फिक्स कर लिया गया था. इस चाइल्ड एक्टर ने कई स्टार्स के बच्चन का रोल किया, लेकिन अमिताभ बच्चन के रोल के लिए इसी चाइल्ड एक्टर को कास्ट किया जाता था. फोटो में दिख रहा ये चाइल्ड आर्टिस्ट कौन हैं, चलिए जानते हैं.

कौन हैं ये चाइल्ड आर्टिस्ट?

यह चाइल्ड आर्टिस्ट कोई और नहीं, बल्कि मयूर राज वर्मा हैं, जिन्हें मास्टर मयूर के नाम से भी जाना जाता है. वह बाल कलाकार, जो कभी बॉलीवुड को अपने कदमों में रखता था. 1964 में जन्मे मयूर को उनके लुक के चलते 'युवा अमिताभ बच्चन' करार दिया गया था. 70 और 80 के दशक में, वह हाइएस्ट पेड बाल कलाकार थे, जो उस वक्त कई एक्टर्स से अधिक कमाते थे. उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर और लावारिस जैसी फिल्मों में युवा अमिताभ की भूमिका निभाई, जिसमें दर्शक उन्हें स्क्रीन पर देख दंग रह गए थे, लेकिन बीआर चोपड़ा की महाभारत (1988) में उन्होंने अभिमन्यु का शानदार रोल किया, जिसने भारतीय टेलीविजन के इतिहास में उनकी जगह को मजबूत किया था.

चाइल्ड एक्टर की फिल्में

अर्जुन और सुभद्रा के वीर पुत्र के रूप में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें घर-घर पॉपुलर कर दिया था. अपनी शुरुआती सफलता के बावजूद, मयूर ने अपने करियर के चरम पर पॉपुलर शेफ नूरी से शादी करने के बाद अभिनय से दूर जाने का फैसला लिया और अब वह विलासिता और सफलता का जीवन जी रहे हैं. वह अमेरिका में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और एक शानदार लाइफ जीते हैं. उनकी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने लव इन गोवा, कानून अपना-अपना, लावारिस, ये रास्ते हैं प्यार के, शराबी, एक रिश्ता: द बॉन्ड ऑफ लव, राजू चाचा और सौगंध जैसी फिल्मों में काम किया है.