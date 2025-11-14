ऐश्वर्या संग ये बच्ची बड़ी होकर बनी उनसे भी ज्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस, पति की हुई 3 शादी, टैलेंट में आलिया-श्रद्धा से कम नहीं

जेनिफर विंगेट छोटे पर्दे पर कई तरह के रोल कर चुकी हैं. जेनिफर बॉलीवुड फिल्मों में भी बतौर चाइल्ड एक्टर नजर आ चुकी हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में 10 साल की उम्र में फिल्म 'अकेले हम अकेले तुम' से की थी. उसके बाद, वह 12 साल की उम्र में फिल्म 'राजा की आएगी बारात' में दिखीं. वह बतौर चाइल्ड एक्टर कई बड़े स्टार्स के साथ नजर आ चुकी है. ऐश्वर्या राय बच्चन, रानी मुखर्जी, आमिर खान, मनीषा कोइराला के साथ जेनिफर विंगेट बड़े पर्दे पर काम कर चुकी है. वह ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की फिल्म 'कुछ ना कहो' में पूजा के किरदार में नजर आई थीं.

वह टीवी पर भी बचपन से काम कर रही हैं. 40 वर्षीय जेनिफर विंगेट सरस्वतीचंद्र में कुमुद देसाई, बेहद में माया मेहरोत्रा और बेपनाह में जोया सिद्दीकी के रोल में दर्शकों को काफी पसंद आईं. बेहद के बाद वह बेहद 2 के सीक्वल में भी नजर आईं. इसमें उऩके को स्टार आशीष चौधरी और शिविन नारंग थे. जेनिफर अब वेब सीरीज में भी काम कर रही हैं.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका जन्म मुंबई में हाफ मराठी और हाफ क्रिश्चियन परिवार में हुआ. उनके पिता का नाम हेमंत विंगेट और माता का नाम प्रभा विंगेट है. उनके पिता रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और मां हाउस वाइफ हैं. उनके बड़े भाई का नाम मूसा विंगेट है. जेनिफर 2005 में अपने को-स्टार करण सिंह ग्रोवर को डेट करने लगी थीं. उनसे वह टीवी शो 'कसौटी जिंदगी की' के सेट पर मिली थीं. उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.

9 अप्रैल 2012 को करण और जेनिफर दोनों ने शादी कर ली. शादी के 2 साल बाद दोनों ने साल 2014 में तलाक ले लिया. जेनिफर से शादी करने से पहले करण श्रद्धा निगम के पति थी. उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु से तीसरी शादी की है.