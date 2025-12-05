MGR, शिवाजी और जयललिता के साथ किया काम, 150 से अधिक फिल्मों में की एक्टिंग, आज चलाते हैं जेरॉक्स की दुकान

आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उसने कभी MGR, शिवाजी और जयललिता जैसे बड़े एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर किया था. वह 60 से ज़्यादा दूरदर्शन प्रोग्राम में दिखे चुके हैं और तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ में 150 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग की है. लेकिन आज, वह एक ज़ेरॉक्स शॉप चलाते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं मास्टर प्रभाकर की. उनका जन्म 1957 में मदुरै में हुआ था. उनके पिता फ़ोटो स्टूडियो और प्रिंटिंग प्रेस जैसे बिज़नेस मैनेज करते थे. प्रभाकर छह बच्चों में सबसे बड़े हैं. उनकी बहन, सुमति ने भी अपना करियर चाइल्ड एक्टर के तौर पर शुरू किया और के. बालचंदर की इरु कोडुगल और रजनीकांत की नान सिगप्पू मनिथन जैसी कई फ़िल्मों में काम किया.

1966 में किया डेब्यू

मास्टर प्रभाकर अपने परिवार में फ़िल्म इंडस्ट्री में आने वाले पहले व्यक्ति थे. उन्होंने 1966 की फ़िल्म साधू मिरांडल से एक्टिंग में डेब्यू किया. इसके बाद वह मरक्का पलाड्डा, बामा विजयम, एंगलुक्कुम कलम वरुम, मूनरेझुथु, तमराई नेनजाम और वा राजा वा जैसी कई फिल्मों में दिखे.

बड़े सितारों के साथ किया काम

उन्हें शिवाजी, MGR, जयललिता और नागेश जैसे मशहूर कलाकारों के साथ एक्टिंग करके पहचान मिली. एक चाइल्ड स्टार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करते हुए, प्रभाकर ने तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ सिनेमा में काम किया. वा राजा वा से उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया.

फिर एक समय ऐसा आया जब तमिल सिनेमा में मौके कम हो गए, जिससे उन्हें चेन्नई में एक ज़ेरॉक्स शॉप खोलनी पड़ी. उन्हें शहर में कलर ज़ेरॉक्स शॉप चलाने वाले पहले व्यक्ति के तौर पर भी जाना जाता है. अब 68 साल के हो चुके मास्टर प्रभाकर की आखिरी फिल्म 2005 में रिलीज़ हुई तेलुगु फिल्म देवी अभयम में थी.