प्रकाश राज के फैसले पर मचा बवाल, केरल फिल्म अवॉर्ड्स में बच्चों की फिल्म कैटेगरी रद्द होने पर देवा नंदा का फूटा गुस्सा

चाइल्ड आर्टिस्ट देवा नंदा जिबिन को प्रकाश राज पर गुस्सा आ गया है. उन्होंने प्रकाश राज पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है.

प्रकाश राज के फैसले पर मचा बवाल
नई दिल्ली:

केरल स्टेट फिल्म अवार्ड होने वाले हैं. इस अवॉर्ड फंक्शन की जूरी के हेड एक्टर प्रकाश राज है. प्रकाश राज ने फैसला किया है कि इस साल बच्चों की फिल्म कैटेगरी में कोई अवॉर्ड नहीं दिया जाएगा क्योंकि भेजी गई फिल्में बच्चों के नजरिए को नहीं दिखाती थीं. प्रकाश के इस फैसले के बाद चाइल्ड आर्टिस्ट देवा नंदा जिबिन भड़क गई हैं. उन्होंने गुस्से में प्रकाश राज के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. देवा नंदा का पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

देवा नंदा का पोस्ट हुआ वायरल

12 साल की देवा नंदा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. वो मलिकप्पुरम, थोट्टप्पन, माई सांता, साइमन डैनियल और नेमार जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. देवा नंदा ने सोशल मीडिया पर प्रकाश राज का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स में सोमवार को स्पीच देते नजर आ रहे हैं. देवा नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा-बच्चों के लिए अपनी आंखें बंद कर लो मगर यह मत कहो कि यहां सब जगह अंधेरा है. बच्चे भी इसी समाज का हिस्सा हैं. जूरी ने 2024 मलयालम फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं. देवा नंदा ने अपना ये पोस्ट मलयालम में लिखा था.

देवा नंदा ने आगे लिखा- दो बच्चों को अवॉर्ड दिए बिना बैठने से नहीं बल्कि ये कहने की कोशिश हो रही है कि बच्चों की ज़्यादा फिल्में बननी चाहिए. अगर दो बच्चों को अवॉर्ड मिल जाता तो यह कई बच्चों के लिए एनर्जी बन जाता. इस बात पर बहुत गुस्सा है कि जूरी चेयरमैन उन्होंने कहा कि बच्चों को ज्यादा मौके मिलने चाहिए और वे भी समाज का हिस्सा हैं.उन्हें बच्चों के अधिकार नहीं दिखे. सभी मीडिया, फिल्म बनाने वालों और आम जनता को भी इस पर चर्चा करनी चाहिए. अधिकार इन्वेस्ट करने से नहीं बदलाव होने चाहिए, बदलाव के साथ अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए.

