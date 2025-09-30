ये लड़का कभी 2 रुपये की इडली खरीदने के लिए बहन संग बेचता था फूल, आज साउथ से बॉलीवुड तक में है सुपरहिट

साउथ स्टार धनुष अब अपनी अगली फिल्म ‘इडली कड़ाई' के साथ दर्शकों के सामने आने वाले हैं. हाल ही में फिल्म के ऑडियो लॉन्च इवेंट में उन्होंने अपने बचपन की एक खास कहानी साझा की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. धनुष ने बताया कि जब वो छोटे थे. तब उन्हें इडली खाने के लिए पैसे खुद कमाने पड़ते थे. धनुष की ये कहानी उनके फैंस को हैरान करने वाली है. जो ये सोच में डूब गए हैं कि कैसे एक बड़े निर्देशक, कस्तूरी राजा के बेटे को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा. और, क्यों करना पड़ा.

फूल बेचते थे धनुष

धनुष ने खुलासा किया कि उनके बचपन में वो और उनकी बहन फूल बेचकर रोजाना 2 रु. कमाते थे. वो पैसे इकट्ठा करके इडली खरीदते थे. उन्होंने बताया, ‘मैं बचपन में रोज इडली खाने का बहुत शौकीन था, लेकिन उसे खरीदने के पैसे मेरे पास नहीं होते थे. इसलिए हम अपने मोहल्ले के फूल इकट्ठा करते और बेचते थे. जो पैसे मिलते, उसी से इडली खरीदते. मेरी बहन, मेरे कजिन और मैं सुबह 4 बजे उठकर दो घंटे तक ये काम करते थे.'

धनुष ने ये भी साफ किया कि उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति उनके पिता की फिल्मों से पहले इतनी अच्छी नहीं थी. उन्होंने बताया, ‘मैं 1983 में जन्मा, और मेरे पिता की पहली फिल्म एन रासाविन मणासिले 1991 में रिलीज हुई. घर में चार बच्चे थे और बजट हमेशा लिमिटेड ही रहता था. पढ़ाई और हमारा खर्च फैमिली की प्रायोरिटी थी. 1995 के बाद ही घर के हालात कुछ सुधरे और परिवार का जीवन थोड़ा ठीक हुआ'.

इतनी फिल्मों का किया निर्देशन

‘इडली कड़ाई' धनुष की चौथी ऐसी फिल्म है जिसे वो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं. इसके पहले उन्होंने ‘पा पांदी', ‘रायन' और ‘नीलवुक्कु एनमेल एन्नाडी कोबम' जैसी फिल्में बना चुके हैं. इस फिल्म में उनके साथ नित्या मेनन, शालिनी पांडे, अरुण विजय, राजकिरण, सथ्याराज, समुथिरकानी और पार्थिबन जैसे सितारे नजर आएंगे. धनुष ने फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है और मुख्य भूमिका भी निभाई है. जी.वी. प्रकाश ने फिल्म का म्यूजिक दिया है और ये फिल्म 1 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी.