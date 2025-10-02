विज्ञापन

रावण बन खूब ट्रोल हुआ था ये बॉलीवुड एक्टर, लुक से लेकर लंका तक की उड़ी थी मजाक

दो साल पहले रामायण पर एक फिल्म बनी थी. इस फिल्म मे बॉलीवुड के एक नामी कलाकार ने रावण का किरदार निभाया था.

Read Time: 2 mins
Share
रावण बन खूब ट्रोल हुआ था ये बॉलीवुड एक्टर, लुक से लेकर लंका तक की उड़ी थी मजाक
छोटे पर्दे और बड़े पर्दे रावण बन चुके हैं ये एक्टर्स
Social Media
नई दिल्ली:

नवरात्रि की समाप्ति के साथ ही देशभर में विजयादशमी के त्योहार की रौनक है. दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा जाता है. दशहरा के दिन ही भगवान राम ने रावण का घमंड तोड़ते हुए उसका वध किया था. रावण एक ऐसा किरदार है जिसे फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी तक के स्टार्स ने निभाया है, कुछ किरदारों को आज भी उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद किया जाता है. रामानंद सागर की 'रामायण' में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का रोल प्ले किया था. उनका निभाया ये किरदार आज भी लोगों के जहन में जिंदा है. इसी किरदार की वजह से वो हर घर में फेमस हो गए थे.

इसके अलावा, 1976 में आई फिल्म 'बजरंग बली' में एक्टर प्रेमनाथ ने रावण का किरदार प्ले किया था. एक्टर ने रावण की बेहतरीन एक्टिंग तो की थी लेकिन उनकी डॉयलॉग डिलीवरी शानदार रही थी.

फिल्म 'आदिपुरुष' में सैफ अली खान के रावण किरदार को भी भूला नहीं जा सकता है. हालांकि, इस रोल के लिए सैफ अली खान को अपने लुक और अजीबोगरीब डायलॉग के लिए ट्रोल होना पड़ा था. टीवी पर कई रामायण बनी हैं. साल 2008 में आई रामायण में अखिलेंद्र मिश्रा रावण बने थे. एक्टर पहले ही अपने निगेटिव रोल के लिए फेमस थे, लेकिन टीवी की रामायण से एक्टर को अलग पहचान मिली.

इसके अलावा टीवी के सीरियल 'संकट मोचन हनुमान' में आर्य बब्बर ने रावण का रोल प्ले किया. एक्टर ने रावण बनने के लिए खास तरह का लुक भी लिया था, जो काफी पॉपुलर हुआ था. आगामी समय में दर्शकों को नया रावण भी दिखने वाला है. नितेश तिवारी की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' आने वाली है जिसमें एक्टर यश रावण का रोल निभाने वाले हैं. फिल्म 4000 करोड़ के बजट के साथ बनेगी, जो अब तक की सबसे महंगी फिल्म होगी. इस फिल्म में रणबीर कपूर और साईं पल्लवी भगवान राम और मां सीता का रोल प्ले करने वाले हैं. हालांकि राम के रोल के लिए एक्टर को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग झेलनी पड़ी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dussehra Puja Vidhi, Dussehra Muhurat, Dussehra Ravan Dahan Time, Dussehra Kab Hai, Dussehra Mantra, Dussehra Aarti, Dussehra Katha, Dussehra Kyu Manaya Jata Hai, Small Screen Ravan, Saif Ali Khan Ravan, Arya Babbar, Actors Who Played Ravan, Saif Ali Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com