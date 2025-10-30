दाऊद इब्राहिम की D कंपनी की खास थी ये एक्ट्रेस, कभी किया था देव आनंद संग रिश्ते का दावा

एक्ट्रेस से साध्वी बनीं ममता कुलकर्णी हाल ही में अपने बयान को लेकर फिर से चर्चा में आ गईं. गोरखपुर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से रिश्तों के बारे में पूछा गया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि दाऊद नहीं बल्कि ममता कुलकर्णी का नाम गैंगस्टर विकी गोस्वामी से जुड़ा था, जिस पर छोटा राजन के साथ काम करने का आरोप लगाया गया था. हालांकि ममता कुलकर्णी अकेली ऐसी एक्ट्रेस नहीं थीं, जिनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा. बल्कि डी कंपनी से पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता अयूब का नाम भी जुड़ा था, जिनका हाल ही में लहरें टीवी को दिया एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वह देव आनंद का जिक्र करती हुईं नजर आ रही हैं.

पुराने इंटरव्यू में अनीता अयूब ने देव आनंद के साथ अपनी डेटिंग की अफवाहों पर कहा, "उनका रिश्ता तो हर किस्म का हो गया था, एक बड़ा भाई, एक पिता, एक प्रेमी, एक मां. रिश्ता हर किस्म का था. डेनमार्क में, हम चार हफ़्ते साथ रहे, वो तीसरी मंजिल पर रहते थे और मैं दूसरी मंजिल पर. और आप जानते ही हैं, जब आप इस तरह साथ रहते हैं, हर सुबह एक-दूसरे को देखते हैं और पूरा दिन साथ-साथ बिताते हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में अपने आप ही सब कुछ जान जाते हैं. मुझे उन्हें अपना बॉयफ्रेंड, अपनी मां, अपने पिता, अपने भाई - सब कुछ चुनने में कोई आपत्ति नहीं थी!"

बता दें, 90 के दशक में अनीता अयूब जाना माना नाम थीं, जिन्होंने 1989 में मिस एशिया पैसेफिक अंतरराष्ट्रीय ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पााकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था. वो एड्स और मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमा चुकी हैं. जबकि 1992 में उन्होंने एक पाकिस्तानी सीरियल से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. वहीं भारतीय एक्टर देव आनंद ने उन्हें अपनी फिल्म प्यार का तराना के लिए चुना. हालांकि यह फ्लॉप साबित हुई. लेकिन अनीता अयूब को पसंद किया गया.