राज कपूर के उस प्यार की 9 फोटो, जिसकी वजह से पत्नी और बेटे ने छोड़ दिया था घर...

राज कपूर ने कृष्णा से शादी रचाई थी और शादी के बाद एक्टर का अफेयर एक्ट्रेस वैजयंती माला संग खूब चर्चा में रहा.

नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें इसकी शुरुआत से आ रही हैं. इस चक्कर में कई एक्ट्रेस- एक्टर्स के घर बर्बाद हो गए. इस कड़ी में हिंदी सिनेमा के शो-मैन राज कपूर के घर में भी खूब कलह हुई. राज कपूर का नाम शादी से पहले और शादी के बाद कई एक्ट्रेस से जुड़ा था. बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जिसकी वजह से राज कपूर का घर बर्बाद होने की कगार पर था.

राज कपूर ने कृष्णा से शादी रचाई थी और शादी के बाद एक्टर का अफेयर एक्ट्रेस वैजयंती माला संग खूब चर्चा में रहा. इस जोड़ी ने साथ में संगम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी.

जब कृष्णा को इस बात की भनक लगी तो एक्टर की पत्नी अपने बच्चों को लेकर बाहर चली गई थी. राज कपूर की पत्नी अपने बच्चों को लेकर मरीन ड्राइव पर नटराज होटल में रहने चली गई थीं.

इसके बाद कृष्णा अपने बच्चों को नटराज होटल से लेकर चित्रकूट के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थीं. गौरतलब है कि राज कपूर ने खुद यह अपार्टमेंट खरीदकर दिया था. कृष्णा अपने पति को वापस पाने की खूब कोशिश कर रही थीं.

कहा तो यह भी जाता है कि राज कपूर और वैजयंती माला के अफेयर की खबरें झूठी थीं. रिपोर्ट्स की मानें तो वैजयंती ने राज कपूर पर पब्लिसिटी के लिए इन झूठी खबरों को फैलाने का आरोप लगाया था.

कई इंटरव्यू में वैजयंती माला एक्टर राज कपूर संग अपने अफेयर की खबरों को निराधार और झूठा बता चुकी हैं. इस पर एक किताब में ऋषि कपूर ने वैजयंती माला पर गुस्सा जाहिर किया था.

राज कपूर ने 22 साल की उम्र में कृष्णा मल्होत्रा से शादी रचाई थी और इस शादी से उन्हें पांच बच्चे जिनमें तीन बेटे रणधीर, ऋषि और राजीव कपूर हुए और दो बेटियां ऋतु और रीमा कपूर हुईं.

इधर, राज कपूर के साथ नाम जुड़ने के बाद वैजयंती माला ने एक डॉक्टर से शादी रचाई और फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया था. फिल्म संगम की रिलीज के चार साल बाद ही एक्ट्रेस ने शादी कर ली थी.

वैजयंती माला ने राज कपूर के डॉक्टर चमनलाल बाली से साल 1968 में शादी रचाई थी और फिल्मों से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया था. एक्ट्रेस ने अपनी बायोग्राफी में राज कपूर संग रिश्ते से साफ इनकार किया है.

रिपोर्ट्स की मानें तो जब राज कपूर की पत्नी घर छोड़कर चली गई थीं, तो एक्ट्रेस ने उन पर शादी करने का दवाब बनाया था. फिर राज कपूर को अपने घर टूटने का एहसास हुआ.

इसके बाद राज कपूर ने अपनी पत्नी को मनाया और उनसे वादा किया कि वह यह सब कुछ खत्म कर देंगे. घर जुड़ने के बाद राज कपूर ने वैजयंती माला के साथ फिर कभी कोई फिल्म नहीं बनाई.

 


 

