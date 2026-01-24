इस एक्टर के पास कभी 'बॉर्डर' देखने के नहीं थे पैसे, फिर उसी को मिला बॉर्डर 2 का सबसे दमदार रोल

स्टार पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ आज दुनिया में जाना-माना नाम है. दिलजीत अपने गानों से पूरी दुनिया पर राज करते हैं. अब वह एक ग्लोबल सिंगर हैं और ब्रिटेन से लेकर कनाडा तक फैले देसी-विदेशी फैन उनके गानों को एन्जॉय करते हैं. दिलजीत अब देश और दुनिया में म्यूजिक कॉन्सर्ट भी करते हैं, जहां उन्हें देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ जुटती है. इसी के साथ दिलजीत ने अब बॉलीवुड में भी अपने पैर जमा लिए हैं. दिलजीत इन दिनों फिल्म बॉर्डर 2 में दिख रहे हैं. फिल्म में वह इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के रोल में हैं. अब दिलजीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सिंगर और एक्टर ने चौंकाने वाला, लेकिन इंस्पिरेशनल खुलासा किया है.

बॉर्डर देखने के नहीं थे पैसे

दिलजीत इस वीडियो में बता रहे हैं, 'जब बॉर्डर आई थी, तो मेरे साथ के सभी लोग फिल्म देखने थिएटर जा रहे थे. बॉर्डर देखने का मेरा भी बहुत मन था. लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे. मुझे बड़ा दुख हुआ. आज मैं बॉर्डर 2 में काम कर रहा हूं. फिल्म में मैं निर्मल सेखों के रोल में बहुत बहादुर थे वो'. जब साल 1997 में फिल्म बॉर्डर रिलीज हुई थी तो उस वक्त दिलजीत 13 साल के थे और उनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा. जिस फिल्म को कभी दिलजीत आर्थिक तंगी की वजह से नहीं देख पाए और आज उस फिल्म के सीक्वल में वह काम कर रहे हैं, यह बात कितनी बड़ी है, इसे सिंगर ही अच्छे से फील कर सकते हैं. यह उनकी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट है, जो उन्हें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है. लोगों के लिए भी दिलजीत का यह किस्सा किसी इंस्पिरेशनल कहानी से कम नहीं है.

दिलजीत ने ऐसे हासिल किया मुकाम

आज दिलजीत दोसांझ आर एंड बी, हिप हॉप और पॉप रैप गाने के लिए मशहूर हैं. उनका जन्म साल 1984 में पंजाब के जालंधर जिले के फिल्लौर तहसील के एक गांव में हुआ था. उनकी एक छोटी बहन और भाई है. स्कूली पढ़ाई के दौरान उनके घर में आर्थिक तंगी आई और उनके मां-बाप ने उन्हें पढ़ने के लिए उनके मामा के घर भेज दिया. उनका स्ट्रगल साल 2002 से शुरू हुआ था. वहीं, साल 2003 में उनकी पहली एल्बम इश्क दा उड़ा उड़ा और दिल रिलीज हुई. इससे उनके लिए पंजाबी इंडस्ट्री के रास्ते खुले. स्माइल म्यूजिक एल्बम से दिलजीत को पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई थी. उनकी पांचवी एल्बम चॉकलेट थी जो साल 2008 में रिलीज हुई थी. साल 2009 में उन्हें यो यो हनीं सिंह के साथ गाने का मौका मिला. आज दिलजीत किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं.

