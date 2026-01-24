होमबाउंड के ऑस्कर 2026 नॉमिनेशन से चूक जाने पर विशाल जेठवा का टूटा दिल, बोले- हम जो साथ लेकर चले थे, हमारी उम्मीद

एक्टर विशाल जेठवा ने अपनी फिल्म होमबाउंड के ऑस्कर की फाइनल लिस्ट में जगह न बना पाने पर निराशा जताई है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विशाल ने माना है कि उनका दिल टूट गया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें 'कोशिश' करने और टॉप 15 में पहुंचने पर गर्व है. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नोट शेयर करते हुए विशाल ने लिखा, “होमबाउंड ऑस्कर. हां, हम ऑस्कर नॉमिनेशन तक नहीं पहुंच पाए और बेशक, इससे हमारी उम्मीद टूट गई. लेकिन मेरा मानना ​​है कि हार तब नहीं होती है, जब आप फेल होते हैं, हार तब होती है, जब आप कोशिश नहीं करते. पूरी होमबाउंड टीम ने पहले दिन से सिर्फ कोशिश की.”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे इस बात पर गर्व है कि हम टॉप 15 में पहुंच पाए और जो कुछ हम कर पाए, उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं. हमारा नाम ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित नाम से जुड़ा. यह मेरी कल्पना, इच्छा या हक से कहीं ज्यादा है.” आभार व्यक्त करते हुए विशाल ने लिखा, “मैं हमेशा जोगी सर, नीरज सर और करण सर का आभारी रहूंगा. ईशान, जान्हवी और मेरी होमबाउंड फैमिली को मेरा प्यार और सम्मान. अब अपने गुरुजी, शोएब खान सर द्वारा सिखाए गए जीवन के गुरु मंत्र पर कायम हूं. थैंक गॉड ”

हाल ही में होमबाउंड के मेकर्स करण जौहर और डायरेक्टर नीरज घेवान ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक-दूसरे के लिए तारीफ और आभार व्यक्त किया था, जब उनकी फिल्म ऑस्कर में जगह नहीं बना पाई. फिल्म के विज़ुअल्स का एक कोलाज शेयर करते हुए करण जौहर ने लिखा, उन्हें टीम और नीरज घेवान पर गर्व है. लव यू @neeraj.ghaywan हमें आपकी रोशनी में चमकने देने के लिए. #homebound.” बता दें कि होमबाउंड में विशाल जेठवा, ईशान खट्टर लीड रोल में हैं और जान्हवी कपूर ने कैमियो किया है.