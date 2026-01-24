Border 2: कौन हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह? जिनका रोल दिलजीत दोसांझ ने फिल्म में किया है प्ले

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर 2, सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और धमाकेदार कमाई कर रही है. यह फिल्म भारत-पाकिस्तान संबंधों, 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध को दिखाती है. बॉर्डर 2, 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित है जो 13 दिनों तक चला था और जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ था. फिल्म ने असल ज़िंदगी के नायकों की कहानियां दिखाई हैं. दिलजीत दोसांझ ने फिल्म में IAF के दिग्गज निर्मल जीत सिंह सेखों का किरदार निभाया है. आइए इस रियल लाइफ हीरो के बारे में जानते हैं.

निर्मल जीत सिंह सेखों कौन थे?

फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों भारतीय वायु सेना में परमवीर चक्र पाने वाले अकेले व्यक्ति हैं. वह लुधियाना के रहने वाले थे. यह 1971 के युद्ध के दौरान की बात है जब सेखों ने कश्मीर एयरबेस पर दुश्मन के हवाई हमले का अकेले मुकाबला किया था. उन्होंने एयरबेस को दुश्मन के विमानों के हमले से बचाए रखा था. रिपोर्ट के अनुसार, 93,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर था.

फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई, 1945 में पंजाब के रूरका के एक छोटे से गांव में हुआ था और उन्हें 4 जून 1967 को IAF में कमीशन मिला था. 14 दिसंबर 1971 को, जब श्रीनगर में एयरफील्ड पर ज़ोरदार हमला हो रहा था, तब फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल ने अपने 'ग्नैट' विमान में उड़ान भरी. उन्होंने छह F-86 सेबर जेट्स से लड़ाई की, एक को मार गिराया, दूसरे में आग लगा दी. निर्मल ने अदम्य साहस, शानदार फ्लाइंग स्किल्स, दृढ़ संकल्प और महान वीरता का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया.

फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों ने उस समय बेमिसाल हिम्मत दिखाई जब पाकिस्तान ने अचानक हमला कर दिया था. उन्हें कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने अपने विमान के हिट होने से पहले दुश्मन के जेट्स को नष्ट कर दिया, और वह शहीद हो गए.

सेना से जुड़ा रहा परिवार

निर्मल जीत सिंह सेखों के परिवार का भारतीय वायु सेना से गहरा संबंध था. फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों के पिता ने मास्टर वारंट ऑफिसर और मानद फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा की थी. बचपन से ही सेखों को उड़ने का जुनून था. अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला लिया और बाद में भारतीय वायु सेना अकादमी में अपना प्रशिक्षण पूरा किया. उनका करियर छोटा लेकिन देश की सेवा के लिए समर्पित और बहादुरी भरा था.

अमरदीप सिंह सेखों, दिवंगत ऑफिसर निर्मल जीत सेखों के भतीजे हैं. अमरदीप ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि निर्मल जीत सिंह सेखों एक हीरो थे और उनका पूरा परिवार उन पर गर्व करता है. अमरदीप ने बताया कि "वह मेरे चाचा थे. उनके माता-पिता की मौत हो गई है. उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली. कपल के कोई बच्चे नहीं थे. इसलिए मैं, उनका भतीजा होने के नाते, उनके परमवीर चक्र का हकदार हूं. वह और मेरे पिता सिर्फ दो भाई थे. हमें बताया गया था कि उनके अवशेष उनके प्लेन के मलबे के बीच मिले थे और IAF ने उनका अंतिम संस्कार किया."