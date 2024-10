साउथ के इस एक्टर का दीवाली सेलिब्रेशन कर देगा हैरान, लुंगी-बनियान में रेलवे ट्रैक पर बैठा आया नजर

ग्लोबल स्टार राम चरण और निर्देशक शंकर की बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्म 'गेम चेंजर' 10 जनवरी, 2024 को तेलुगु, तमिल और हिंदी में रिलीज़ होने के लिए तैयार है. फिल्म का निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स और जी स्टूडियो के बैनर तले दिल राजू और सिरीश ने किया है. गेम चेंजर के टीजर रिलीज का ऐलान कर दिया गया है. 9 नवंबर को दर्शकों को गेम चेंजर की पहली झलक देखने को मिलेगी. गेम चेंजर के टीजर पोस्टर में राम चरण लुंगी और बनियान पहने रेलवे ट्रैक पर नजर आ रहे हैं, इस, तरह उनका दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है.

म्यूजिक डायरेक्टर थमन ने एक शानदार ट्रेन फाइट सीक्वेंस का भी संकेत दिया है, जो एक्शन सिनेमा को नया आयाम देने वाला है., गेमचेजंर का गाना जरगांडी जरांगी ने अपनी एनर्जेटिक बीट्स से दर्शकों का ध्यान खींच लिया है. शंकर, राम चरण को एक ऐसी भूमिका में दिखाने के लिए तैयार हैं जो उन्होंने अपने करियर में अभी तक नहीं निभाई है. इस तरह गेम चेंजर राम चरण की करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है, जैसा कि उत्तर भारत के वितरण अधिकार रिकॉर्ड कीमत पर बिकने से स्पष्ट होता है.

