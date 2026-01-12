54 साल पुराना आशा भोसले का वो गाना जिसे सुन खुद शर्मिंदा हो गए थे इसे लिखने वाले गीतकार, स्टूडियो छोड़ भागे, बोले- बेटी मैंने

आशा भोसले ने बॉलीवुड के कई सबसे आइकॉनिक गानों को अपनी आवाज दी है. इसमें कई बोल्ड और सेंसेशनल सॉन्ग भी शामिल रहे. चाहे वह पिया तू अब तो आजा हो या दम मारो दम या ये है रेशिमी जुल्फों का अंधेरा, इन गानों ने उन्हें एक अलग पहचान दी, हालांकि कई बार ऐसे गानों के लिए उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा. उनका एक गाना ऐसा भी था जिसकी रिकॉर्डिंग के दौरान खुद उस गाने को लिखने वाले गीतकार भी शर्मा गए और स्टूडियो छोड़ बाहर निकल गए.

जब गीतकार खुद अपने लिखे गान से शर्मा गए

वो गाना था फिल्म कारवां का ‘पिया तू अब तो आजा'. इस गाने को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था. आशा भोसले ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में बताया था कि ‘इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान मजरूह सुल्तानपुरी इतना इंबैरेस फील करने लगे की स्टूडियो छोड़ कर बाहर भाग गए. बाद में उन्होंने मुझसे कहा, 'बेटी, मैंने गंदा गाना लिखा है. मेरी बेटियां बड़ी होंगी तो ये गाना गाएंगी'. हिचकिचाहट के बावजूद आशा भोसले ने ये गाना गाया और फिल्म रिलीज के बाद गाना सुपरहिट रहा. इस गाने का नशा ऐसा है कि आज भी लोग इसे सुनते हैं. आशा भोसले ने कहा, ‘गाने का म्यूजिक बहुत अच्छा लगा था मुझे, लेकिन गाना इतना बड़ा हिट साबित होगा ऐसा नहीं सोचा था मैंने'.

आरडी बर्मन से की थी शिकायत

इसी बातचीत के दौरान आशा भोसले ने बताया कि उन्होंने एक बार अपने पति म्यूजिक कंपोजर आरडी बर्मन से शिकायत भी की थी कि आखिर उन्हें ऐसे गाने क्यों मिलते हैं. आशा ने कहा, ‘मैंने पंचम (आरडी बर्मन) से कहा कि मुझे ऐसे बोल्ड गाने क्यों मिलते हैं, जबकि सभी अच्छे और सॉफ्ट गाने लता दीदी के पास जाते हैं'. जवाब में आरडी बर्मन ने कहा कि उन्हें ऐसे गाने इसलिए मिलते हैं उनके अंदर ही इन्हें जाने और सुपरहिट करने की क्षमता है.