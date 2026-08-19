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दूल्हा-दुल्हन की एंट्री से विदाई तक, शादी में आज भी खूब बजता है 29 साल पुराना ये गाना, जावेद अख्तर के बोल और अनु मलिक के संगीत ने बनाया अमर

90s का एक ऐसा रोमांटिक गाना है जो शादी में बजते ही पूरा माहौल बदल देता है. इसकी धुन सुनते ही चांदनी रात, सात फेरे और प्यार में डूबे दो लोगों की याद आने लगती है. करीब तीन दशक बाद भी लोग इसे सुनना पसंद करते हैं.

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दूल्हा-दुल्हन की एंट्री से विदाई तक, शादी में आज भी खूब बजता है 29 साल पुराना ये गाना, जावेद अख्तर के बोल और अनु मलिक के संगीत ने बनाया अमर
29 साल पुराना गाना, शादी में बजते ही छा जाता है रोमांस
नई दिल्ली:

शादी में कुछ गाने सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजते, बल्कि पूरा माहौल अपने नाम कर लेते हैं. धुन शुरू होते ही कोई डांस फ्लोर पर पहुंच जाता है, तो कोई चुपचाप अपने पार्टनर के साथ उस पल को एंजॉय करने लगता है. 90s का एक ऐसा ही गाना है, जिसे सुनते ही शादी की रौनक, चांदनी रात और प्यार में डूबे दो लोगों की तस्वीर आंखों के सामने आने लगती है. मजेदार बात ये है कि इतने साल बीतने के बाद भी इसकी धुन सुनते ही लोगों का मूड रोमांटिक हो जाता है.

तीन दशक पहले आई फिल्म का ये गाना

हम बात कर रहे हैं ‘तारे हैं बाराती' की, जो 1997 में आई फिल्म ‘विरासत' का हिस्सा था. इस गाने को कुमार सानू और जसपिंदर नरूला ने अपनी आवाज दी थी. इसका म्यूजिक अनु मलिक ने तैयार किया था, जबकि इसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे. फिल्म में अनिल कपूर और पूजा बत्रा पर फिल्माया गया ये गाना अपने समय में काफी पसंद किया गया था. 

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बोलों में है प्यार और शादी का पूरा रंग

इस गाने की सबसे प्यारी बात ये है कि इसमें शादी को सिर्फ रस्मों तक नहीं रखा गया. इसमें दो लोगों के साथ रहने, प्यार करने और जिंदगी भर एक-दूसरे का हाथ थामे रहने का एहसास है. सात फेरों और शादी से जुड़े खूबसूरत पलों का जिक्र इसे बाकी रोमांटिक गानों से थोड़ा अलग बनाता है. यही वजह है कि इसकी धुन सुनते ही शादी वाला मूड अपने आप बन जाता है.

गाना सुनने के लिए यहां क्लिक करें

आज की शादी में भी फिट बैठता है इसका रोमांस

आज शादी की प्लेलिस्ट में नए-नए गाने खूब शामिल होते हैं, लेकिन कुछ पुराने गानों की जगह कोई नहीं ले पाता. ये गाना भी उन्हीं में से एक है. कभी शादी के वीडियो में, कभी कपल की एंट्री में और कभी विदाई के इमोशनल पलों में इसकी धुन सुनाई दे जाती है. 2019 में देश विदेश ने भी इसे रोमांटिक विदाई के लिए पसंद किए जाने वाले बॉलीवुड गानों में शामिल किया था.

90s की वो बात आज भी बरकरार

इस गाने में न बहुत शोर है और न ही जरूरत से ज्यादा ड्रामा. इसकी खूबसूरत धुन, प्यार भरे बोल और कुमार सानू-जसपिंदर नरूला की आवाज मिलकर ऐसा एहसास देती है जो सीधे दिल तक पहुंचता है. शायद यही वजह है कि 1997 में आया ये गाना आज 2026 में भी शादी के मौके पर सुनाई दे तो पुराना नहीं लगता. बल्कि कई लोगों के लिए ये आज भी 90s के रोमांस की एक प्यारी याद है.

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