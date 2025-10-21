11 साल पुरानी वो थ्रिलर फिल्म, जिसमें प्रेमी की मौत का बदला लेने के लिए खूनी बनी प्रेमिका

बॉलीवुड में थ्रिलर-ड्रामा फिल्मों में बोल्ड और इंटिमेट सीन जरूर परोसे जाते हैं, जिससे फिल्म के प्रति दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ती है. भट्ट कैंप में ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जिसमें इमरान हाशमी कई एक्ट्रेस संग रोमांस करते नजर आए हैं. हम आपको बताने जा रहे हैं 11 साल पुरानी उस थ्रिलर-सस्पेंस-ड्रामा फिल्म के बारे में जिसमें बोल्ड और इंटिमेट सीन की भरमार थी. 2.10 घंटे की इस फिल्म की कहानी ने दर्शकों को तोड़ कर रख दिया था और इसके सभी गाने हिट हुए थे. यह फिल्म साल 2012 में आई हिट फिल्म का सीक्वल है और इसके चार पार्ट बन चुके हैं और चारों ही फिल्मों में जमकर बोल्ड कंटेंट परोसा गया था. बात करें साल 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म की तो इसमें सुरवीन चावला, सुशांत सिंह और जय भानुशाली अहम रोल में थे.



कहानी सुन कांप उठेगी रूह



फिल्म की कहानी की बात करें तो सोनिका (सुरवीन चावला) अपने प्रेमी अक्षय (जय भानुशाली) की बेरहमी से हत्या के बाद बदला लेने के लिए निकलती है, जिसमें राजनीतिक नेता मंदार (सुशांत सिंह) भी शामिल होता है. जब मंदार को पता चलता है कि सोनिका अपने प्रेमी अक्षय के साथ भाग गई है, तो वो अपने आदमियों संग अक्षय के घर पहुंचता है और उस पर जानलेवा हमला कर देता है. सोनिका, अक्षय को अकेला छोड़ने की विनती करती है, लेकिन मंदार के आदमी उसे रस्सी से बांधकर झील में फेंककर मार देते हैं. मंदार सोनिका को भी एक ताबूत में जिंदा दफना देता है. बदला लेने से पहले सोनिका का जमकर शोषण होता है, लेकिन उसके बदले की आग बुझती नहीं बल्कि इसकी लो और भी ज्यादा तेज हो जाती है.



आखिर कौन सी है ये फिल्म?

इस फिल्म को आईएमडीबी ने 10 में से 4.4 रेटिंग दी है. इस फिल्म को विशाल पांड्या ने डायरेक्ट किया था और विक्रम भट्ट, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार इसके प्रोड्यूसर थे. दरअसल, बात कर रहे हैं 18 जुलाई 2014 में रिलीज हुई फिल्म हेट स्टोरी 2 की, जिसकी बड़े पैमाने पर गोवा में शूटिंग हुई थी. हेट स्टोरी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की थी और महज 15 करोड़ के बजट में फिल्म ने 22.9 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर 15.85 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म से सुरवीन चावला और जय भानुशाली को खूब सक्सेस मिली थी.